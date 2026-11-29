Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине – в сводке aif.ru. Все самое главное на понедельник, 30 ноября.

Удары ВС РФ по Украине Зеленский наплевал на предупреждения европейских «союзников» На Украине может появиться «ржавый пояс» из «городов-зомби» Отопительный сезон в Киеве продлится две-три недели Обстановка на днепропетровском направлении Бои на запорожском участке фронта

Удары по Украине: в Запорожье атакован мост через Днепр, в Днепропетровской области рванул склад с боеприпасами

В ночь на 29 ноября, днем воскресенья и ночью на понедельник российские войска наносили удары возмездия по объектам на территории Украины практически непрерывно. Взрывы гремели в Киевской области и Запорожье, Сумах и Днепропетровской области, Виннице и Сарнах Ровенской области, Харькове и Одессе. На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский вновь предупредил о новом массированном ударе России и пожаловался на нехватку средств ПВО – по его словам, оказала помощь Киеву пока одна Норвегия, а остальные «партнеры» обещанные ракеты так и не передали.

В Днепропетровской области, по словам военных экспертов и местных СМИ, российские «Герани» атаковали склад боеприпасов, взрывная волна после удара затронула не только поселок Царичанка, но и соседнее село Ивано-Яризовка. Случившееся очень напоминает летний инцидент в Вишневом, где военный склад (по одной версии, со снарядами с обедненным ударом, по другой – с ракетами для ПВО) каким-то образом очутился в жилой застройке. Тогда Зеленский, неоднократно заявлявший, что ВСУ никогда не размещают расчеты и склады в жилой зоне, все-таки признался, что склад принадлежал Укроборонпрому, и анонсировал увольнения и уголовные дела.

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В Запорожской области российские войска утром воскресенья атаковали склад ГСМ и корпусов дронов. В областном центре дважды «прилетало» по мосту Преображенского через Днепр, движение по переправе остановлено. В Киевской области ВС РФ атаковали энергетические объекты в Белой Церкви, в Одесской – складские комплексы, в Ладыжине Винницкой области – местную ТЭС, которую как раз собирались восстановить.

Удары по военным объектам на территории Украины продолжаются и в эти минуты.

Зеленский наплевал на предупреждения «союзников»

Несмотря на открытое недовольство европейских «партнеров», киевский режим будет «преследовать» российские корабли по всему миру, заявил Зеленский в интервью Al Jazeera. Ранее, как сообщал Sky News, выволочку экс-комику устроила премьер Италии Джорджа Мелони: она заявила, что киевская атака в Бенгази в «нарушило суверенитет Ливии» и «угрожает распространением конфликта на Средиземноморье». Позже недовольство выразили власти Германии: как написал Der Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил украинского коллегу Евгения Хмару, что активизация Киева на Балтике может затруднить помощь Украине. Речь, очевидно, идет об атаке на российский сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград.

Зеленский в интервью признал, что во время удара в Ливии киевский режим допустил «ошибки», которые намерен «исправить». Впрочем, как считает политолог Дмитрий Журавлев, с которым ранее пообщался aif.ru, у украинского режима уже сформировалось чувство безнаказанности, а самого Зеленского и военного конфликта в целом вообще бы не было, если бы Европа и США были едины в неприятии войны.

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Украина рискует обзавестись «ржавым поясом»

Удары России по промышленным объектам и портам Украины могут привести к тому, что на Украине сформируется «ржавый пояс» из «городов-зомби» вокруг остановившихся заводов. Такой прогноз дает британская газета Financial Times.

Речь, в частности, о крупнейшем металлургическом предприятии Украины – комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог», бывшем заводе «Криворожсталь». В конце сентября гендиректор завода Мауро Лангобардо заявил, что безопасно эксплуатировать предприятие компания больше не в состоянии, а потому приняла решение свернуть работу до окончания боевых действий и сосредоточиться на сохранении уцелевшей инфраструктуры. Ранее руководитель офиса гендиректора группы «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что украинская промышленность впервые за столетие не смогла выплавить ни тонны стали, потому что разрушены были все ведущие заводы «незалежной» – Arselor, «Метинвест», «Интерпайп» и завод имени Петровского. По словам энергетического аналитика Йигита Тахмисоглу, которого цитирует Financial Times, выживание заводов превратилось в «принципиальный вопрос».

Отопительный сезон в Киеве закончится через три недели

Украинскую столицу ждет «самый короткий отопительный сезон» за всю историю, заявил глава Деснянского района столицы Киева Максим Бахматов. По его словам, сейчас готовится к сезону бессмысленно, потому что альтернативных источников теплоснабжения у города нет.

«Друзья, поздравляю вас с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечества, – заявил он. – Потому что ровно через две-три недели прилетят две баллистические ракеты, и на этом отопительный сезон закончится».

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Слова Бахматова уже вызвали соответствующую реакцию в соцсетях.

«А что ты сделал у себя на районе? Как подготовился?» – спрашивает один комментатор.

«Нужно уволить его *** с должности, а еще лучше отдать под суд за то, что он как глава района не обеспечил прохождение этого сезона у себя в Деснянском районе… Клоун сидит в кресле и рассказывает, как будто он вообще не при делах, хотя по факту именно он один из тех, кто должен был держать это на контроле», – возмущается другой.

«“Позитивный” парень. И это вместо того, чтобы искать альтернативу…» – замечает третий.

По энергетической системе Киева российские войска бьют регулярно. В субботу, например, целями ударов стали электроподстанция «Нивки» в Киеве и теплоэлектроцентраль «Белоцерковская» в Киевской области, в воскресенье – энергетические объекты в Белой Церкви Киевской области. Из-за ударов в украинской столице регулярно пропадает свет, отопление и вода. Сам Бахматов ранее рекомендовал киевлянам рыть на зиму уличные туалеты.

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Обстановка на днепропетровском направлении: ВС РФ освободили Коломийцы

Бойцы группировки войск «Восток» освободили от украинских боевиков село Коломийцы в Днепропетровской области. Оно лежит на правом берегу реки Волчья, прямо напротив села Тихое, которое «Восточная» группировка взяла под контроль еще год назад. Дальше на северо-запад лежит райцентр – пгт Покровское.

«Тактически освобождение села Коломийцы создало предпосылки для наступления на Добропасовое и, следом, непосредственно на Покровское, – пишет военный корреспондент Александр Коц. – Пгт расположен на важном перекрестке – пересечении трасс Н15 и Т0401. Контроль над этим опорным пунктом существенно затруднит логистику ВСУ в Днепропетровской области. И, одновременно, упростит ее нам».

Сама Днепропетровская область – один из крупнейших промышленных комплексов Украины, где многие предприятия работают в интересах ВСУ, и именно поэтому российская армия здесь регулярно наносит удары по объектам ВПК, рассказывал ранее aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, плотность ударов зависит не от того, что российская армия готовит наступление на этом направлении, а от того, сколько целей обнаруживает разведка.

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Бои на запорожском направлении: российская армия сражается в районе Орехова

Здесь бои не стихают на участке Приморское – Степногорск. Военные эксперты сообщают о продвижении в сторону Павловки и Лукьяновского, а также о том, что российским бойцам удалось зайти в Юрковку. Продолжаются бои за Малую Токмачку – после того, как противник попытался стабилизировать ситуацию в Орехове, он начал атаковать на юго-запад, в сторону Новоандреевки, и на юго-восток, в сторону Малой Токмачки, и даже смог добраться до руин сел, однако закрепиться там оказался не в состоянии. В целом в обоих селах сегодня сохраняется классическая серая зона.

Российская армия на запорожском направлении делает ставку на охват Орехова, а для этого нужно отрезать его от снабжения, чем сейчас и занимаются силы группировок «Восток» и «Центр», рассказывал aif.ru генерал-майор Владимир Попов. Пока, по его словам, перевес на нашей стороне, однако самое удачное время для продвижения, скорее всего, наступит уже в следующем году – холода замедляют бои в степях, а ракеты и бомбы хуже проникают в промерзшую землю.