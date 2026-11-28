Газета Corriere della Sera раскрыла детали телефонного разговора премьер‑министра Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским. По данным издания, беседа прошла на фоне серьёзного напряжения в отношениях между странами, его усугубила атака ВСУ на порт Бенгази в Ливии.

Как отмечается в материале, когда Мелони соединили с главой киевского режима, она коротко заявила: «Я действительно сыта по горло».

Автор статьи подчёркивает, что инцидент с портом Бенгази стал серьёзным ударом не только для итальянского правительства, но и лично для Мелони в условиях приближающихся выборов.

По мнению издания, глава киевского режима оказался виновником возникшего «хаоса». В публикации также говорится, что Мелони не ожидала оказаться в столь затруднительном положении с учётом того, что незадолго до этого она подписала очередной декрет в поддержку Киева.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис предрек Зеленскому «начало конца» из-за ссоры с Мелони.