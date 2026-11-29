Операторы FPV-беспилотников из состава российской группировки войск Днепр нанесли удары по объектам военной инфраструктуры украинских подразделений на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Перед атакой расчеты беспилотников провели воздушную разведку, в ходе которой выявили замаскированные позиции ВСУ.

В результате точечных ударов были уничтожены радиолокационная станция RADA израильского производства, а также терминалы спутниковой связи Starlink и антенны, используемые для обеспечения коммуникации между подразделениями. Выявленные объекты представляли собой элементы военной инфраструктуры украинской армии.

В российском оборонном ведомстве отметили, что результаты боевой работы зафиксированы средствами объективного контроля.

В Одессе и Виннице произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В ночь на 29 ноября в украинских городах Одесса и Винница прогремели взрывы. Об этом сообщили местные средства массовой информации. Информация о происшествиях появилась на фоне объявленной в ряде регионов Украины воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на момент поступления сообщений в Одессе продолжал действовать режим воздушной опасности. Жителей города предупреждали о возможной угрозе с воздуха.

В Виннице ситуация изменилась позднее: воздушную тревогу отменили в 03:24 по московскому времени.

Германия и Украина не согласовали условия сотрудничества в сфере производства беспилотников

Берлин пока не смог договориться с Киевом о заключении соглашения, предусматривающего совместную работу в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. Основные разногласия между сторонами связаны с таможенными пошлинами, экспортными сборами и особенностями украинского налогообложения.

В частности, немецкая сторона считает неприемлемыми условия, которые могут привести к двойному налогообложению и дополнительным расходам при экспорте продукции. Существующие ограничения уже отразились на практическом взаимодействии: на протяжении нескольких месяцев Германия не могла получить украинские образцы ракеты Flamingo для проведения испытаний. Это осложнило реализацию отдельных совместных проектов.

Несмотря на возникшие противоречия, военно-техническое сотрудничество двух стран продолжается. Германия выразила готовность выделить около 330 млн евро на производство более двух тысяч украинских ракет Барс. Кроме того, один из немецких оборонных концернов намерен вместе с украинским предприятием разработать головку самонаведения для ракеты Нептун.

Премьер-министр Италии Мелони заявила Зеленскому, что «сыта по горло»

Итальянская газета Corriere della Sera раскрыла подробности телефонного разговора премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским. По информации издания, беседа состоялась в период обострения отношений между Римом и Киевом.

Дополнительным фактором напряженности стала атака украинских сил на порт Бенгази в Ливии, которая вызвала серьезное недовольство итальянской стороны.

Как утверждает издание, во время телефонного разговора Мелони дала понять собеседнику, что крайне недовольна сложившейся ситуацией. Журналисты связывают такую реакцию с последствиями инцидента для итальянского правительства и лично главы кабмина, которой предстоит учитывать политические риски на фоне приближающихся выборов.

Авторы публикации отмечают, что произошедшее поставило Мелони в непростое положение, поскольку незадолго до этого итальянский премьер подписала очередной документ о поддержке Украины.

The Atlantic усомнился в надежности возможных гарантий безопасности США для Украины

Американский журнал The Atlantic обратил внимание на неопределенность перспектив предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Автор публикации считает, что подобные договоренности не смогут обеспечить реальную защиту Киева, если за политическими обязательствами не последуют конкретные механизмы их исполнения.

Само по себе закрепление гарантий на бумаге, по мнению издания, не означает готовности Вашингтона к практическим действиям.

В статье также рассматривается возможность создания системы защиты Украины по аналогии с пятой статьей Североатлантического альянса. Однако такой вариант может оказаться недостаточным для удовлетворения требований Киева.

Минобороны сообщило об уничтожении шести военнослужащих ВСУ российским стрелком в ходе наступления

Российский военнослужащий Денис Денисов, проходящий службу в мотострелковом подразделении в звании рядового, уничтожил шестерых украинских военных во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что действия бойца способствовали продвижению российской штурмовой группы и выполнению поставленной задачи.

По информации министерства, Денисов находился в передовых порядках подразделения, которому предстояло занять и зачистить опорный пункт украинских сил. Во время столкновения российским штурмовикам удалось продвинуться на 1,6 километра вглубь оборонительных позиций противника. Стрелок оказывал поддержку группе непосредственно в ходе боевого эпизода.

В Минобороны отметили, что действия рядового помогли подразделению закрепиться на занятых рубежах и создать условия для дальнейшего наступления. Достигнутые позиции также позволили обеспечить продвижение других штурмовых групп на данном тактическом направлении.

В Киеве после взрывов повреждено административное здание, на парковке произошел пожар

В Киеве в субботу прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О происшествиях сообщили украинские средства массовой информации. По информации местных властей, в столице сохранялась угроза с воздуха, в связи с чем жителей призывали соблюдать меры безопасности.

Одним из последствий произошедшего стало частичное разрушение двухэтажного административного здания в Соломенском районе города. Информация о характере повреждений и возможном использовании объекта не уточнялась. На место происшествия должны были прибыть соответствующие экстренные службы для оценки последствий.

Кроме того, фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территории парковки, после чего там вспыхнул пожар.

Российская ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным сведениям, в результате отражения воздушной атаки обошлось без пострадавших.

Глава области уточнил, что ликвидацию беспилотников осуществили подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. После обнаружения воздушных целей были приняты необходимые меры для предотвращения возможного ущерба на территории региона.

Согласно предварительной информации региональных властей, разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Данные о последствиях происшествия уточнялись, при этом угрозы для жизни и здоровья местных жителей, по имеющимся сведениям, не возникло.

В пункте 9 исходный текст отсутствует.