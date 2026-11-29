ВСУ потеряли множество техники и людей в Коломийцах Днепропетровской области, которые освободили Вооруженные силы РФ, сообщили в Минобороны.

Контроль над населенным пунктом удалось установить в ходе ожесточенных боев, которые вели штурмовые подразделения группировки «Восток».

Российские военнослужащие форсировали реку Волчья, после чего взломали оборону противника. Бойцы армии РФ зачистили более 400 строений, уничтожили пять боевых бронированных машин, более 12 единиц автомобильной техники, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.

Потери ВСУ в живой силе составили более двух взводов.

В Минобороны отметили, что освобождение Коломийцев позволяет расширить плацдарм «Восточной» группировки и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Днепропетровской области.