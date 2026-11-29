Российские военные поразили мост «Преображенского» в Запорожье. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, чем это чревато для ВСУ.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили о серии ударов беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Взрывы прогремели в ночь на 29 ноября.

Уточняется, что в Запорожье под удар попал автожелезнодорожный мост «Преображенского» через реку Днепр, по которому осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий на Донбассе.

«Мост “Преображенского” - это фактически два моста: железнодорожный и автомобильный. Они использовались в интересах Вооруженных сил Украины для перевозки военных грузов, личного состава, а также строительных материалов для нужд ВСУ. По тому же мосту перевозились грузы двойного назначения. Это была центральная артерия, которая связывала через Днепр два региона», - пояснил военный эксперт.

Подполковник подчеркнул, что уничтожение подобного объекта является знаковым в рамках проведения специальной военной операции.

«Боевики ВСУ зависимы от поставок боеприпасов и грузов двойного назначения. В ближайшее время уничтожение этого объекта скажется на бойцах ВСУ, которые будут испытывать оружейный голод, так как невозможно будет подвозить боеприпасы. Это будет заметно уже к Новому году. Вся группировка ВСУ в Запорожской области будет откатываться за Днепр. Кроме того, уничтожение моста затронет и Днепропетровскую область», - добавил специалист.

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