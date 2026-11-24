Российские войска из 5-й отдельной танковой армии освободили село Барвиновка в Запорожской области. Наши парни, как сообщают авторы Telegram-канала «Воин DV» в боя за населенный пункт разгромили роту солдат из элитного 225-го отдельного штурмового полка.

Кроме того, серьезнейшие потери ВСУ понесли в технике. За время схватки Были выбиты более 30 автомобилей, 6 бронемашин, 27 наземных робототехническим комплексов и 60 единиц БПЛА «Баба Яга».

«Взятие воинами из Бурятии Барвиновки расширяет плацдарм для дальнейшего освобождения Запорожской области», — констатируют наши воины.

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Кроме боев за Барвиновку фиксируются и другие успехи. Так, ВС РФ разнесли позиции врага в районах сел Желтые Кручи, Веселое, Счастливое, Гавриловка, Зеленая долина.

При этом при рассмотрении карты вырисовывается интересная ситуация. Эти наступающие части «Востока» явно не ввязываются в бои за Орехов. Их задача лежит глубже, в обходе укрепрайона врага и его линий обороны для выхода через глубокий тыл в предместья Запорожья.

Готовимся выравнивать фронт

Генерал-майор Владимир Попов, обсуждая ситуацию на Запорожском направлении, обращает внимание — хоть наши силы и действуют сейчас фактически в 30 км севернее от города, но без опоры на него бои там рассматривать не стоит.

«Мы внутри Орехова зачищаем восточные окраины, продвигаемся очень неспеша и с тяжелыми боями. И параллельно с этим идет целая череда обходов города. Северо-восточнее него ВС РФ идут в тыл за Омельник, а северо-западнее режут трассу Орехов — Запорожье. И теперь наша задача — создать условия, чтобы после освобождения укрепрайона врага мы смогли выровнять фронт, который местами сейчас напоминает зубья пилы», — рассказывает эксперт.

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При этом операция у Барвиновки может ставить перед собой целый ряд задач, полагает Попов. Во-первых, наши силы с рубежей у этого села могут начать наступление ко второй и третьей линиям обороны ВСУ, которые враг создал пока его элитные части бились с ВС РФ за Орехов. Какой он обладает силой и стойкостью сейчас сказать трудно, но начать наступление к нему с фланга возможность у нас есть. И мы ей пользуемся.

Кроме того, объясняет Попов, ВС РФ могут стремиться выйти на этом рубеже к дороге Новониколаевка — Запорожье. Вдоль нее наши части могут пройти по северу области вплоть до самого города и, что не менее важно, создать условия для будущих ударов в сторону Павлограда и Синельниково в Днепропетровской области.

«Конечно, это все дело будущего, сейчас же задачи наших сил более приземленные. Очевидно, что это направление будет выступать как вспомогательное при штурме Орехова. Оно оттянет на себя часть тех сил, которые могли бы быть задействованы в боях за город. Кроме того, из-за близости зимы продвигаться на нем будет очень тяжело — все-таки на том участке преобладает степная зона — так что массовых бросков пехоты и техники мы не увидим», — объясняет Попов.

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Задача — выбить из города

Что касается зимы, то, полагает Попов, ВС РФ за счет растягивания сил врага могут предпринять попытку и перерезать основные дороги в Орехов. И если это удастся, то гарнизон врага будет планомерно выбиваться с позиций.

«Конечно, мы наблюдаем, что враг смог спасти свои силы внутри города и забросить туда много свежих сил, однако при перерезании дорог это будет проблемой — ведь такую группировку надо как-то снабжать. В результате эффективно обороняться в случае изоляции враг сможет примерно до конца декабря, а после ВСУ начнут вынужденно оставлять те или иные позиции вокруг города и в жилой застройке, отходя все глубже и глубже. Но сами бежать из города они вряд ли начнут», — полагает эксперт.

И только тогда, когда Киев уступит Орехов и начнет отступление, считает он, сыграет свою роль наш прорыв на севере. Однако именно он может привести к серьезным переменам и сдаче целого ряда позиций, завершает Попов.