Первые результаты ночных ударов ВС РФ по целям на Украине уже опубликовали мониторинговые каналы, военные эксперты и Министерство обороны России. По данным главы николаевского подполья Сергея Лебедева, в массированном ночном ударе участвовали не менее 150 «Гераней-2» и «Гераней-4», а сообщения о взрывах поступали из южных, центральных, восточных и западных областей «незалежной».

Ужас пришел под утро

В Киевской области мониторинговые каналы сообщают об ударах в Белой Церкви, Гатном, Глевахе и Василькове. В Белой Церкви, судя по военным сводкам, в 08:40 была атакована местная ТЭЦ — ресурсы уже распространяют фотографии с огромным облаком черного дыма. Защищать столицу киевскому режиму становится все сложнее: несколько дней назад, кстати, под Киевом были атакованы позиции подразделения украинской ПВО — как сообщает телеграм-канал «Северный ветер», под ударом оказалась 96-я зенитно-ракетная бригада, на вооружении которой стояли американские комплексы Patriot. Вместе с вооружением был ликвидирован и 47-летний «захисник» Денис Овчаренко, вступивший в ряды ВСУ в 2025-м году.

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Бьем по Одессе и Запорожью

В Одессе, по данным Лебедева, атакованы два складских комплекса. Российское военное ведомство, в свою очередь, уточняет, что целью удара стал логистический центр «Мирс», где киевский режим хранил и распределял военные грузы. Кроме того, в 93 километрах к юго-западу от одесских берегов российские войска атаковали сухогруз, перевозивший грузы военного назначения. Также среди целей оказались Кременчуг Полтавской области, там в цехах табачной фабрики «JTI Ukraine» производили вооружение, и Шостка Сумской области, где был поражен склад БПЛА средней и большой дальности. Аналогичный «прилет» зафиксировали накануне вечером в селе Ивано-Яризовка Днепропетровской области — там «Герань» атаковала склад боеприпасов.

Досталось ночью и украинской транспортной системе. В Запорожье, например, был атакован авто- и железнодорожный мост Преображенского — две двухъярусных арочных переправы, соединяющие правый и левый берега города через остров Хортица. Изначально мосты строили для того, чтобы соединить Кривой Рог Днепропетровской области с Донбассом. Кроме того, под удар попали железнодорожная станция Синельниково Днепропетровской области, местная электроподстанция и склад боеприпасов. Наконец, по информации Сергея Лебедева, в ночь на воскресенье несколько БПЛА «Герань-4» атаковали логистический объект в Ковеле Волынской области.

«По моим данным, логистический центр использовался для перегрузки поступавших из западных стран военных грузов и их дальнейшего распределения. Под удар также попали грузовые автомобили, задействованные в перевозках», — уточняет Лебедев.