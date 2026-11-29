Украинская столица может столкнуться с самым коротким отопительным сезоном из-за угрозы новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Друзья, поздравляю вас с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечества. Потому что через 2-3 недели прилетят ракеты, и на этом отопительный сезон закончится», — сказал он.

По словам Бахматова, подготовка к отопительному сезону теряет смысл, если власти не обеспечили альтернативные источники теплоснабжения.

Этой осенью Киев регулярно сталкивается с продолжительными отключениями электроэнергии. Из-за перебоев останавливаются метро и наземный электротранспорт, а водопроводные и канализационные сети работают нестабильно.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по электроподстанции «Нивки» в Киеве и теплоэлектроцентрали «Белоцерковская» в Киевской области. В Минобороны России отметили, что данные объекты обеспечивали электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса Украины.