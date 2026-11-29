Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл ряд особенностей этого корабля. Он отметил, что «Пермь» — это первый в России корабль, который стал штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Подводные крейсеры класса “Ясень-М” полностью собраны из отечественных комплектующих, как говорится, от гайки, заканчивая самыми сложными узлами. Производство этих кораблей — это кооперация сотен предприятий. Основное — “Севмаш” в Северодвинске, привлечен к работе и средний, и малый бизнес», — сказал военный эксперт.

По словам Дандыкина, сейчас только несколько стран в мире могут построить подобные подводные крейсеры.

«По факту, сейчас это лучшая субмарина в мире такого класса. “Пермь” будет служить, в частности, на Тихом океане. Но такие подводные крейсеры будут находиться и на Северном флоте. Еще три таких подлодки войдут в строй до 2030 года», — уточнил он.

Ранее Дандыкин отметил, что крейсер «Пермь» получил высокую оценку даже от «не пышущих дружбой к нам специалистов».