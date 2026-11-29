На Украине из-за ударов по предприятиям тяжелой промышленности могут появиться целые «города-зомби» — населенные пункты. Речь идет о населенных пунктах, жизнь в которых зависела от работы крупных заводов. Об этом пишет газета Financial Times.

В качестве примера издание приводит металлургический комбинат «Криворожсталь», на котором ранее трудились 27 тыс. человек. Сейчас предприятие фактически не работает, так как его владелец, холдинг ArcelorMittal, принял решение о «холодной остановке» производства.

По словам энергетического аналитика Йигита Тахмисоглу, консультирующего украинские власти, сейчас речь идет уже не о конкурентоспособности отрасли, а о ее выживании.

Глава украинской консалтинговой компании «ГМК-Центр» Станислав Зинченко опасается, что закрытие металлургических комбинатов и связанных с ними предприятий лишит целые регионы большого числа рабочих мест. В результате у жителей может исчезнуть экономический стимул оставаться в этих населенных пунктах.

Ранее бывший украинский министр Тимофей Милованов заявил, что экономика страны во многом парализована.