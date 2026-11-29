В ночь на 28 ноября российские регионы подверглись одной из самых массовых атак украинских беспилотников за все время конфликта.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 вражеских дронов. Основной удар пришелся на Московский регион — сюда летели 462 беспилотника. Все они были сбиты.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, откуда запускали дроны и какой ответ последовал.

География атаки: от Орловской до Ростовской области

Согласно данным военного ведомства, дроны сбивали над Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областями, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 беспилотника. Все они были уничтожены.

Такой масштаб атаки свидетельствует о том, что украинская сторона не оставляет попыток нанести урон мирным гражданам, однако российская система противовоздушной обороны продолжает работать с высокой эффективностью.

Откуда запускали дроны

Сергей Липовой пояснил, что беспилотники запускались непосредственно с территории, которая пока еще находится под контролем Киева. Речь идет о Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Запускались эти беспилотники непосредственно с территории, которая пока еще находится под контролем Киева. Это Сумская, Днепропетровская, Харьковская области. Беспилотные комплексы запускали из тех мест, где еще возможно базирование ВСУ с соответствующими установками», — пояснил генерал.

Ответ армии: удары по местам базирования и сборки дронов

По словам Липового, ответ на подобные атаки всегда следует незамедлительно. Российская армия наносит удары по местам базирования ВСУ, местам складирования и сборки беспилотников.

БПЛА Лютый. Фото: Кадр из видео

«Российская армия всегда отвечает. Мы видим это каждые сутки. Удары наносятся по местам базирования ВСУ, местам складирования и сборки беспилотников. Все эти удары попадают в цель, и мы видим реальные результаты: детонация, большие пожары, снижение активности ВСУ после таких ударов», — пояснил генерал.

В Минобороны РФ уточнили, что минувшей ночью под удар попали электроподстанция «Заречье» в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины, а также резервуар с горючим для ВСУ в Одесской области.

Кроме того, были поражены четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, задействованные для перевозки вооружения и военной техники.

Одесса в блэкауте: жители винят Зеленского

На фоне попыток ВСУ атаквать российские регионы Одесса уже несколько дней погружена в блэкаут. Западные военные поставки почти не попадают в город.

Подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об обстановке в регионе.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 ноября в Одесской области были поражены резервуар с горючим в населенном пункте Килия, где хранилось топливо для ВСУ, а также сухогруз в акватории Черного моря, доставлявший на Украину грузы военного назначения.

О массовых отключениях электричества жители области сообщают регулярно на протяжении уже нескольких дней.

«По последней информации, которая приходила мне из Одессы четыре дня назад, в одном из кварталов не было света четверо суток. Некоторые люди сообщают, что у них нет электричества более недели, они вынуждены готовить пищу на кострах. Идет полная деградация этого крупного населенного пункта: нет никаких благ цивилизации — ни водоснабжения, ни водоотведения. Люди, конечно, не рады. Все понимают, что это последствия действий Зеленского. Было очевидно, что после удара по Крымскому мосту последует серьезный ответ. Жители Одессы во всем этом винят именно Зеленского», — пояснил военный эксперт.

Порты парализованы: 90% движения остановлено

Марочко отметил, что в то же время на 90% прекращено движение в районе местных портов.

«При этом некоторые рискованные бизнесмены еще пытаются закупать продовольствие, которое позже идет на нужды ВСУ. Также страны НАТО еще пытаются доставить боеприпасы, вооружение, военную технику и товары двойного назначения для украинских боевиков. Есть надежда, что местные жители будут противодействовать преступной киевской власти, которая сейчас находится у руля. Подпольщики уже сжигают технику украинских боевиков и воюют с представителями ТЦК», — добавил специалист.

Одесса отрезана: морские поставки оружия невозможны

Информацию об изоляции Одессы подтвердил и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Одесса отрезана от поставок военной техники и оружия, но некоторые совершенно отчаянные правительства государств еще пытаются направить свои поставки в город. Эти военные поставки уничтожаются. На сегодняшний день попасть морским путем в Одессу оружие практически не имеет возможности, и это заметно сказывается на положении украинских боевиков», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, минувшая ночь стала очередным подтверждением того, что российская система ПВО способна эффективно отражать даже самые массовые атаки. Ответные удары по местам производства и базирования дронов, а также по логистическим цепочкам поставок вооружения существенно снижают боевой потенциал ВСУ.

Одесса, оказавшаяся в блэкауте и фактически отрезанная от морских поставок, становится наглядным примером того, к чему приводит преступная политика киевского режима.