В ночь на 27 ноября по территории Киевской области были нанесены массированные удары. Сообщалось о поражении объектов в Белой Церкви и Гостомеле. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru пояснил, по каким целям ведётся огонь и какова логика этих ударов.

«Удары наносились по объектам энергетики, которые питают предприятия ВПК, военные объекты, которые могут быть вокруг Белой Церкви в том числе. В основном это трансформаторы. Этой ночью "Герани" и ракеты наведались не только в Киевскую область, но и дальше, ближе к Западной Украине, а также в Одессу. Был массированный налёт», — отметил Дандыкин.

Блэкаут выходит за пределы столицы

Эксперт подчеркнул: сейчас российские силы делают основной упор именно на выбивание энергетической инфраструктуры, поскольку у ВСУ «всё завязано на неё».

«Противник что-то успевает восстанавливать. Но туда снова потом наносится удар. То есть это системная работа. Всё выслеживается, ведётся объективный контроль», — сказал Дандыкин.

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После серии ударов по энергетическим объектам Киевской области Дандыкин допустил, что блэкаут, наблюдавшийся в Киеве, может распространиться на весь регион.

«Города Киевской области несомненно разделят участь столицы. Производство электроэнергии упало по всей стране. И удары будут продолжаться», — подчеркнул он.

По его словам, уязвимость энергосистемы связана с её централизованным характером: генерация общая, и поражение распределительных подстанций и опор ЛЭП автоматически сказывается на снабжении целых агломераций.

«Всё завязано на энергетике, и в первую очередь здесь мы говорим о деятельности ВСУ», — сказал эксперт.

«Не поражено, а уничтожено»

Дандыкин акцентировал: главная задача ударов — не временное поражение объектов, а их уничтожение с долгосрочным эффектом.

«Мне не нравится слово "поражены". Моё слово, как военного человека, — уничтожено. Важно бить так, чтобы не могли восстановить объект два-три месяца или даже полгода. Это касается и мостов», — пояснил эксперт.

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Помимо энергетики, приоритетными целями российской армии сегодня остаются ракетное производство и логистика ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли сокрушительный удар по промышленному предприятию «Химволокно» в Киеве: этот завод украинские боевики использовали не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов.