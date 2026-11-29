С пяти часов вечера субботы до раннего утра воскресенья в сторону столичного региона летели 542 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть бойцы сил ПВО нейтрализовали еще на дальних подступах к области, на подлете к городу уничтожены еще 105 дронов.

Кроме того, киевский режим ночью пытался атаковать Самарскую, Ростовскую, Тульскую, Пензенскую, Липецкую и другие российские области. Ответом на подобные попытки стал удар возмездия по военным объектам Украины. Поздним вечером, например, «Герань-4» прилетела по объекту в селе Ивано-Яризовка Днепропетровской области, сообщает глава николаевского подполья Сергей Лебедев, где, по его данным, располагался склад боеприпасов. На фоне сильнейшего пожара, сопровождавшегося повторными взрывами, местные власти предупредили о возможной эвакуации, чтобы провести работы по разминированию.

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Мощный столб дыма ночью вырос и в Виннице. Там, скорее всего, был поражен энергетический объект — по подобной инфраструктуре российские войска уже нанесли удар несколько дней назад. Также эксперты обращают внимание на удар по железнодорожному вокзалу в Синельниково Днепропетровской области, где после «прилета» вспыхнул сильный пожар.

Также ночью взрывы гремели в Одессе, Запорожье, Сумской, Харьковской, Черниговской, Волынской областях и других регионах Украины. Результаты ночной кампании традиционно появятся чуть позднее.

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Обстановка на фронтах спецоперации

В Сумской области бойцы группировки войск «Север» ведут тяжелые бом в районе населенных пунктов Груновка и Хотень. Украинский Генштаб, пытаясь укрепить оборону на этом участке фронта, перебросил сюда военнослужащих с хроническими заболеваниями и склонных уйти в «самоволку», сообщает телеграм-канал «Северный ветер», освещающий успехи российской группировки. В Шосткинском районе, в свою очередь, наши штурмовики медленно, но верно продвигаются по лесам по направлению к селу Коренек. За сутки противник потерял более 120 человек.

В Харьковской области расширяется зона российского контроля у населенных пунктов Новая Казачья и Гоптовка. У Великого Бурлука идет выявление и уничтожение мест дислокации украинского спецназа. Есть продвижение у Бугаевки и Шевченково Первого, за сутки «северяне» тут прошли порядка пятисот петров. За прошедший день ВСУ недосчитались здесь более 60 боевиков.

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На Добропольском направлении действуют бойцы группировки «Центр». В самом Доброполье пока что продолжается зачистка северо-западных окраин. Кроме того, наши парни продолжают двигаться к югу и юго-западу от города: в Новогришино ВС РФ пытаются закрепиться на новых рубежах, отдельные штурмовики смогли достичь восточных окраин Криворожья.

На Запорожском фронте, как сообщают военные эксперты, российские штурмовики зашли в Юрковку, что к северо-западу от Орехова. В свою очередь, на востоке запорожского фронта идут интенсивные бои на правом берегу Верхней Терсы. Украинский режим и тут показал свою террористическую сущность: накануне дрон ВСУ атаковал служебную машину Васильевской больницы, в результате удара погибли медсестра и водитель, еще двое, включая главного врача больницы, получили ранения средней степени тяжести, им оказали всю необходимую помощь.