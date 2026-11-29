В течение дня появились подробности вчерашнего удара ВС РФ по складу боеприпасов в поселке Царичанка Днепропетровской области, в результате которого взрывная волна затронула не только сам поселок, но и дома в соседнем селе Ивано-Яризовка. Местные СМИ намекают, что в произошедшем виноваты ВСУ.

В поселке уже объявлена эвакуация жителей близлежащих шести улиц, самостоятельно покидать опасную зону людям запретили, однако местная администрация никак не помогает вывозить людей. Уточнять, что за объект взлетел на воздух, местные власти, конечно, не стали, однако то, что произошедшее – звено в цепи аналогичных трагедий, понятно и без этого. «Очень плохая ситуация произошла в Царичанке… Вишневое и Смила ничему не научили», – написала украинская журналистка Юлия Кириенко. В июле этого года, напомним, российская армия нанесла удар по складу боеприпасов в Вишневом Киевской области, в результате свыше 90 домов было уничтожено, порядка 300 – повреждено. Главарь киевского режима Владимир Зеленский тут же заявил, что поручил СБУ разобраться в произошедшем, а украинский Генштаб отчитался, что армия никакого отношения к объекту не имеет. Спустя пару дней, впрочем, выяснилось, что склад принадлежат Укроборонпрому – акционерному обществу, куда входят многие украинские оборонные компании. Что именно взорвалось на этот раз в Царичанке, пока официально не известно.

Удары по Запорожью и Харькову

В течение дня российские ФАБы и реактивные БПЛА также вновь атаковали ДнепроГЭС в оккупированном Запорожье, движение по плотине снова перекрыто. Сильный взрыв также сотряс Харьков, где ракеты атаковали почтовый терминал в Немышлянском районе города.

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Чуть позже в российском Минобороны рассказали, что ВС РФ в Харькове нанесли удар по цехам табачной компании Philip Morris , где производили боеприпасы для ВСУ, и электроподстанции 110 кВ в Краснопавловке Харьковской области. Ночью, напомним, «прилетело» по другой «табачной фабрике» – JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области , по которой российские войска дважды наносили удары еще в начале осени. В компании тогда пытались заверить, что предприятие выпускает «исключительно табачную продукцию».

«Материнскую Japan Tobacco International украинское антикоррупционное агентство НАПК еще в 2023-м году записало в «международные спонсоры войны» – за то, что работает в России, – заметил военный корреспондент Александр Коц. – Выходит, хозяина цехов Киев сам объявил врагом. А цехам нашел применение».

Какая ситуация на направлениях?

В воскресенье бойцы российской «Восточной» группировки войск освободили от украинских националистов село Коломийцы Днепропетровской области, об этом в дневной сводке сообщили в российском Минобороны. Расположено село на правом берегу реки Волчья, в семи километрах к юго-востоку от районного центра – поселка городского типа Покровское. В ходе боев российские солдаты зачистили более четырех сотен зданий, противник в итоге недосчитался двух взводов живой силы. С освобождением села перед российской армией открываются перспективы продвижения в сторону Добропасового и Покровского – важного опорного пункта ВСУ, стоящего на перекрестке трасс Н15 и Т0401.

На Добропольском направлении ВС РФ обходят Новофедоровку с флангов, на севере продвигаясь к Ракше, а на западе заходя в Криворожье. Севернее российская армия развивает наступление в районе Новоявленки. Андреевка и Варваровка на юге находятся в оперативном окружении.

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На Харьковском участке фронта бои идут возле Новой Казачьей и Гоптовки, там наши парни постепенно расширяют зону контроля. В районе Великого Бурлука уничтожены места дислокации украинского спецназа, есть успехи у Бугаевки и Шевченково Первого.

На Запорожском фронте продолжаются бои за Степногорск и Приморское. Российские войска также штурмуют Юрковку.