Власти Германии и Италии высказали недовольство «расширением географии войны», имея в виду атаку на российские корабли в Средиземном море. Однако Киев попросту проигнорировал критику своих западных хозяев.

Мягкое предостережение

В частности, с предостережением выступил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, Украина имеет безусловное право на самооборону, но призвал не допустить «географического» распространения конфликта на фоне недавних атак на российские корабли.

Заявление Вадефуля было сделано в кулуарах встречи с румынским коллегой Даном Никулеску. «Я бы настоятельно предостерег от того, чтобы позволить этому конфликту распространяться географически», – сказал он журналистам. «Объявление войны». Ненависть к Киеву за атаки на суда РФ объединила Ливию Подробнее

В похожем ключе высказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Война не должна и не может распространиться на Средиземное море. Мы также должны защищать безопасность наших границ и граждан. Поэтому в этом вопросе я была и намерена оставаться предельно четкой в отношениях с президентом Зеленским», – заявила она. Киевский режим на эти слова не отреагировал никак.

Чувство полной безнаказанности

Отсутствие реакции Киева говорит о том, что у режима Зеленского сформировалось чувство полной безнаказанности, считает политолог Дмитрий Журавлев. И если представится возможность еще раз ударить по российским кораблям в любой точке мира – Украина это сделает.

«Это чувство появилось давно, из тех пор лишь растет – географически, в том числе. Вспомните, как Зеленский третировал бывшего канцлера ФРГ Олафа Щольца, и ничего ему за это не было. А ударить по вражескому кораблю – мы же для них враги – почему бы и нет», – отметил эксперт в разговоре с aif.ru. Морской царёк? Зеленский раскололся, кто стоит за ударами по судам России Подробнее

«В тех же Германии и Италии есть серьезные силы, которые поддерживаю продолжение войны любыми средствами. Если бы Европа с Америкой были бы едины в неприятии войны, не было б ни Зеленского, ни войны. Потому он и чувствует себя безнаказанным, что понимает – большинство европейских элит за него», – добавил Журавлев.

А значит, замечает политолог, единственным ответом России на такое поведение Украины может быть только продолжение ударов по ее военной и критической инфраструктуре. Другого языка они не понимают.