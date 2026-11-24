Сухогруз «Спарта II», поврежденный в результате атаки беспилотников в Финском заливе, доставили на буксире в порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

До начала буксировки спасатели эвакуировали экипаж. Во время перехода два спасательных судна непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы не допустить повторного возгорания.

В Минтрансе уточнили, что специалисты обследуют корпус судна, в том числе проведут водолазный осмотр. Это необходимо для выявления возможных повреждений и оценки технического состояния сухогруза. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что 21 ноября следовавшее в Калининград судно атаковали два беспилотника. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы.