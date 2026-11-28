Российские войска и ВСУ продолжают встречное сражение в районе Орехова. Сейчас враг пытается отбить себе прежние позиции внутри укрепрайона, ну а наши части обходят его и готовятся затянуть петлю на главной крепости Зеленского в Запорожье.

ВСУ погрязли в контратаках

После того, как внутри города ситуация стабилизировалась, украинские войска начали атаки по направлению к Новоандреевке и Малой Токмачке. В обоих результатах враг смог добраться до руин сел, однако закрепиться там он не в состоянии. В результате теперь бои сместились до борьбы за отдельные позиции.

Так, в районе Малой Токмачки ВС РФ отражают атаки на территорию бывшей колонии. Ее руины — важный опорный пункт для обеих сторон. Сейчас ее окрестности лежат в серой зоне, однако внутри мы еще держимся. В целом же внутри села ситуация напоминает классическую серую зону и чересполосицу сил. В Новоандреевке ситуация схожая.

«Критичное положение для врага»

Генерал-майор Владимир Попов обращает внимание, что такое положение дел в районе города показывает две вещи. Первое — как много сил ВСУ вкладывают в Ореховский участок фронта. По его словам, Киев после ввода в бой резервов, которые он снял отовсюду — из под Купянска, со Славянского, Дружковского и других направлений — занялся встречными ударами для того, чтобы спасти свои позиции в области.

«В итоге в восточной части города сейчас действуют наши разведчики, которым противостоят диверсанты противника. В результате складывается непростая ситуация, когда схватка идет на равных, и силы там равнозначны по своему профессионализму. В то же время вокруг населенного пункта ВС РФ действуют эффективнее ВСУ. Несмотря на попытки врага пролезть в Новоандреевку, Малую Токмачку и так далее его силы несут большие потери. Но и мы в штурмы сейчас перейти не можем, так как ВСУ удерживают мощные позиции, которые они сами и создавали. А это целый ряд окопов, дотов, дзотов и так далее, соединенных подземными ходами и тайными лазами. В результате выбивать врага нам приходится точечно, что замедляет ход операции», — рассказывает собеседник.

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Режем основные дороги

Из-за такой ситуации вокруг города наши штурмовые части, рассказывает Попов, делают ставку на охват Орехова и его отсечение от снабжения. Для этого одну из дорог уже отрезали силы группировки «Восток», а к другой планомерно двигаются силы «Днепра».

«Враг борется за свои дороги, однако перевес на нашей стороне. И если мы разовьем успех и перехватим трассы на нескольких участках, то Киеву придется использовать второстепенные пути подвоза. И этого он крайне боится, ведь после их занятия гарнизон, достаточно многочисленный и состоящий из обученных боевиков, окажется в котле. И с этого момента мы начнем просто ждать, пока они, образно говоря, не съедят всех собак и сами не поднимут руки вверх», — полагает офицер.

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Бои переходят в зиму

При этом наиболее эффективное время продвижения вперед, считает Попов, наступит для нас намного позже, уже в кампании следующего года. Сейчас ухудшение погоды ведет к замедлению боев, особенно на степных участках Запорожской области. Кроме того, в промерзшую землю хуже проникают авиабомбы, снаряды и ракеты. Так что укрепленные и заглубленные позиции ВСУ будет вскрыть сложнее, считает Попов. В результате с учетом всех факторов зимой фронт, скорее всего, не слишком сильно изменится.

«Так что, полагаю, что зимой мы сможем занять ключевые трассы и осложнить снабжение врага. Ну а полная зачистка произойдет уже в более теплое время. Впрочем, движение ВС РФ вперед в течение будущих месяцев все равно будет наблюдаться, хоть и достаточно небольшое. Так что о перемоге на этом фронте враг может забыть», — подвел итог собеседник.