Российские военные нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Днепропетровской области. По оценке Героя России, генерал-майора Сергея Липового, регион остается крупным промышленным центром, значительная часть мощностей которого работает в интересах украинской армии.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Днепропетровская область уже третьи сутки подряд входит в число лидеров по числу сообщений о взрывах; большинство из них приходится на областной центр и пригороды. По данным военных пабликов, удары наносятся «Геранями», также сообщалось об атаке реактивным ударным БПЛА «Дань-Т».

«Днепропетровская область — крупный промышленный регион, в котором раньше было сосредоточено более 10% промышленности Украины. На сегодняшний день вся эта промышленность работает на ВСУ. Там продолжается выпуск военной техники, вооружения и боеприпасов для нужд украинской армии», — рассказал Липовой в комментарии aif.ru.

Генерал отметил, что российские войска систематически выявляют и поражают объекты, обеспечивающие украинские подразделения.

«Хотя наша армия систематически наносит удары, уничтожая объекты ВПК, там еще остаются предприятия, которые продолжают работать на военные нужды. Поэтому каждый раз, как только выявляются подобного рода цели, по ним наносятся удары», — пояснил Липовой.

Задача таких действий, как он подчеркнул, — ослабить военный потенциал ВСУ и лишить украинские формирования возможностей производить вооружение и средства ведения боевых действий.

Липовой связал интенсивность атак не с подготовкой наступления, а с объемом разведанных целей. Приоритетными, по его словам, остаются предприятия ВПК, логистика и энергетическая инфраструктура, от которой зависит работа оборонных предприятий и площадок по сборке беспилотников.

«Плотность ударов зависит не от будущих планов нашей армии. Она зависит от количества выявленных целей. Сколько целей обнаружено, столько сразу же и уничтожается», — подытожил генерал-майор.