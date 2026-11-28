Били и бить будем. Так можно кратко описать действия российской армии по контролю украинского побережья в рамках морской блокады, которую Россия установила с августа этого года. Предельно жёсткие действия были введены в ответ на атаки украинских БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) по гражданским судам в акваториях Азовского и Чёрного морей.

Согласно анализа сводок Минобороны РФ за всё время морской блокады было поражено 260 судов различного класса: танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, паромы. Все они осуществляли военные поставки для украинской армии, отгруженные из арсеналов НАТО в Европе и США. Большая часть судов, нарушивших морскую блокаду была атакована российскими БПЛА в акватории Чёрного моря, некоторые получили повреждения уже стоя под разгрузкой в портах Одессы, Николаева, Ильичёвска (Черноморска) и дунайских портах Килия, Измаил, Рени.

Чёрная субмарина к бою готова

Капитан 1 ранга, военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян объяснил aif.ru почему основной ударной силой для атак по судам с грузами НАТО стали беспилотники. По его мнению, возможность потопить, а не просто повредить такие суда у ВС РФ есть. Это и подводный флот в лице субмарин класса «Варшавянка» с его сверхточными торпедами, которой одной хватит, чтобы самый большой сухогруз с вооружением ушёл на дно за несколько минут. И ракет морского, наземного и воздушного базирования. Например, «Калибры», способны бить по морским целям с высокой точностью и максимальной эффективностью. Но задача, как объяснил, боевой офицер – не потопить, а именно вывести из строя. В этом кроются две причины. Как это не странно звучит во время боевых действий, первая – гуманитарная, а вторая уже экономическая. Суть гуманитарной в том, что не все экипажи до конца понимают, что их суда перевозят военный груз. Зачастую такие поставки идут в опломбированных контейнерах, а в товарных накладных указаны, например, «комплектующие для сельхозмашин».

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«Капитан, конечно, представляет, что находится у него на борту, но, как говорится, деньги застилают глаза, - объясняет эксперт Ераносян. – А экипаж, чаще всего используют «в тёмную». Атака беспилотника выведет судно из строя и, само собой, напугает экипаж, который сразу поймёт, что с ними церемонится не будут, и надо разворачиваться. Но если будет приказ и необходимость, то отправить судно на дно проще-простого».

Эксперт обратил внимание и на экономическую составляющую. Зачем тратить дорогие ракеты и торпеды, если можно заставит судно развернуться и уйти в другой порт, да ещё и заставить хозяев потратиться на ремонт. «Вот и бьём поэтому беспилотниками. Со своей задачей, кстати, они справляются прекрасно», - уточнил морской офицер.

Рубилово под Харьковом

На харьковском направлении идут ожесточённые бои. Группировка войск «Север» проламывает оборону ВСУ, наступая в южном направлении. По данным военного эксперта Андрея Марочко российскими войсками ведётся наступление широким фронтов: севернее Харькова у Новой Казачьей и вдоль обоих берегов Северского Донца. Как поясняет Марочко, после того, как войска группировки «Север» взяли под контроль населённый пункт Сосновый Бор они продолжили наступление в сторону Старого Салтова. А это одна из ключевых точек обороны ВСУ в центральной части Харьковской области. В Старом Салтове находится большая железобетонная переправа через реку Северский Донец, контроль над которой позволит ВС РФ, перебрасывать силы: личный состав и технику для блокирования восточного фланга обороны ВСУ в Харькове.

При этом эксперт обращает внимание и на успехи войск группировки «Север» в районе населенного пункта Новая Казачью. По сути, мы вот-вот выйдем к Слатино, а именно линия Слатино – Большие и Малые Проходы – Липцы считается основным плацдармом для подготовки возможного штурма Харькова. Офицер Марочко считает, что на харьковском направлении можно говорить не только о тактическом, но и об оперативном успехе ВС РФ.

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По данным итоговых сводок Минобороны РФ за последнюю неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили свыше 1,1 тысяч украинских боевиков и 61 единица боевой техники, включая бронированные машины натовского производства.