ВС России нанесли удары по электроподстанции «Нивки» в Киеве и теплоэлектроцентрали «Белоцерковская» в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, эти объекты обеспечивали электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военной промышленности и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По информации Минобороны России, ВС РФ празили предприятие «Термопласт» в поселке Летичев Хмельницкой области, которое занимается производством ударных беспилотников. Кроме того, Минобороны заявило о поражении завода «Мпка-Украина» в Запорожье, производящего и поставляющего для ВСУ электротехническую продукцию.