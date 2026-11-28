Российские вооружённые силы нанесли удар по электроподстанции «Заречье» 110 кВ в Белой Церкви Киевской области. Результат оказался мгновенным: в трёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света из-за повреждения инфраструктуры, а позже аналогичные меры приняли и в самом Киеве. Но за «блэкаутом» стоит куда более точный военный расчёт — и его в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

«По таким крупным подстанциям наносятся удары, если они обеспечивают работу предприятий по производству вооружения и военной техники, по сборочным цехам тех же беспилотных систем, либо когда они обеспечивают работу украинской железной дороги. То есть противника лишают возможности производить новые вооружения, собирать дроны, осуществлять перевозки для нужд ВСУ», — объяснил он.

Иными словами, удар по одной подстанции бьёт сразу по трём направлениям: по заводам ВПК, по цехам сборки беспилотников и по железной дороге, по которой грузы идут на передовую. Свет в Киеве гаснет не сам по себе — гаснет производственная цепочка, питающая ВСУ.

Подстанция «Заречье» — это обесточенный узел, который стал проблемой для военной машины противника. ВСУ недосчитались дронов и вооружений, которые не выпустили остановленные из-за отсутствия электричества предприятия ВПК. В этом и есть смысл удара по подстанции.