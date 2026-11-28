Одесса уже несколько дней погружена в блэкаут, жители города винят Владимира Зеленского, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Марочко.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 28 ноября в Одесской области были поражены резервуар с горючим в населенном пункте Килия, где хранилось топливо для ВСУ, а также сухогруз в акватории Черного моря, доставлявший на Украину грузы военного назначения.

О массовых отключениях электричества жители области сообщают регулярно на протяжении уже нескольких дней.

«По последней информации, которая приходила мне из Одессы четыре дня назад, в одном из кварталов не было света четверо суток. Некоторые люди сообщают, что у них нет электричества более недели, они вынуждены готовить пищу на кострах. Идет полная деградация этого крупного населенного пункта: нет никаких благ цивилизации - ни водоснабжения, ни водоотведения. Люди, конечно, не рады. Все понимают, что это последствия действий Зеленского. Было очевидно, что после удара по Крымскому мосту последует серьезный ответ. Жители Одессы во всем этом винят именно Зеленского», - пояснил военный эксперт.

Марочко отметил, что в то же время на 90% прекращено движение в районе местных портов.

«При этом некоторые рискованные бизнесмены еще пытаются закупать продовольствие, которое позже идет на нужды ВСУ. Также страны НАТО еще пытаются доставить боеприпасы, вооружение, военную технику и товары двойного назначения для украинских боевиков. Есть надежда, что местные жители будут противодействовать преступной киевской власти, которая сейчас находится у руля. Подпольщики уже сжигают технику украинских боевиков и воюют с представителями ТЦК», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что Украина строит новые морги для огромных потерь ВСУ.