Больше тысячи украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 28 ноября. Самая массовая атака - 462 дрона - пришлась на Московский регион. Все вражеские БПЛА были уничтожены российской системой ПВО.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, откуда запустили дроны и какой последовал ответ.

Напомним, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областями, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 беспилотника. Все они были сбиты.

«Запускались эти беспилотники непосредственно с территории, которая пока еще находится под контролем Киева. Это Сумская, Днепропетровская, Харьковская области. Беспилотные комплексы запускали из тех мест, где еще возможно базирование ВСУ с соответствующими установками», - пояснил генерал.

Липовой подчеркнул, что российская армия всегда отвечает на подобные террористические атаки.

«Российская армия всегда отвечает. Мы видим это каждые сутки. Удары наносятся по местам базирования ВСУ, местам складирования и сборки беспилотников. Все эти удары попадают в цель, и мы видим реальные результаты: детонация, большие пожары, снижение активности ВСУ после таких ударов», - пояснил генерал.

В Минобороны РФ уточнили, что минувшей ночью под удар попали электроподстанция «Заречье» в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины, а также резервуар с горючим для ВСУ в Одесской области.

Кроме того, были поражены четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, задействованные для перевозки вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что Одесса уже несколько дней погружена в блэкаут, жители города винят Владимира Зеленского.