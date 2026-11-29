Операторы FPV‑дронов из состава российской группировки войск «Днепр» поразили объекты военной инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки операторы обнаружили замаскированные позиции украинских подразделений.

Точечными ударами удалось уничтожить радиолокационную станцию израильского производства RADA, а также терминалы Starlink и антенны связи.

Эффективность ударов подтверждена кадрами объективного контроля, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили подстанцию «Нивки», питавшую предприятия ВПК Украины.