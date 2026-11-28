Стрелок мотострелкового подразделения Вооруженных сил России рядовой Денис Денисов уничтожил шестерых украинских военнослужащих во время наступательной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив вклад бойца в продвижение штурмовой группы.

Денисов действовал в передовых порядках подразделения, выполнявшего задачу по захвату и зачистке опорного пункта противника. В ходе боестолкновения российская штурмовая группа смогла продвинуться вглубь оборонительных позиций ВСУ на 1,6 километра.

По информации военного ведомства, действия рядового позволили российским подразделениям закрепиться на достигнутых рубежах и создать плацдарм для дальнейшего наступления. Это также обеспечило условия для развития продвижения штурмовых групп на одном из тактических направлений.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили военные аэродромы ВСУ, места сборки и запуска БПЛА, а также объекты энергетической и топливной инфраструктуры Украины.