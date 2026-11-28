Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на воскресенье, 29 ноября.

Сметайте власть

Местные жители пишут о том, что удары по критической инфраструктуре Одессы привели к тому, что город фактически остался без света и тепла . И это накануне зимы.

Более половины домов, подключенных к Одесской ТЭЦ, остаются без отопления. По состоянию на вечер 28 ноября тепло подали лишь в чуть более 400 домов из тысячи. На ТЭЦ до сих пор не удалось запустить турбину из-за низкого давления. Станция вырабатывает только тепло, но не электроэнергию, фактически превратившись в обычную котельную.



Коммунальщики продолжают попытки запустить турбину. Ранее после четвертой попытки ее запуска на ТЭЦ возникли серьезные проблемы. Судя по всему, одесситы скоро выйдут на улицы – как это уже было в Киеве и Днепропетровске.

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Сжигаем логистику

По данным Минобороны РФ, наши бойцы сумели поразить четыре локомотива , которые использовались для перевозки вооружений и военной техники. Они были атакованы в Синельниково (Днепропетровская область), Коростене (Житомирская область) и в Люботине (Харьковская область).

Очевидцы выкладывают с места прилетов кадры машин, объятых огнем. Судя по ним, локомотивы выведены из строя навсегда. Бьем мы и по морским путям. Минобороны отчиталось о поражении в Черном море южнее Одессы судна, которое везло на Украину грузы военного назначения.

Зеленский выбесил Италию

Украинская террористическая операция в Ливии вызвала серьезное раздражение в Риме. По данным Bloomberg, итальянская премьер-министр Джорджа Мелони провела напряженный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, выразив недовольство тем, что Киев не предупредил союзников о подготовке атак на российские суда и корабль у берегов Ливии.



Итальянская сторона заявила, что операция создала угрозу распространения войны на Средиземное море. По сведениям источника Bloomberg, знакомого с содержанием разговора, произошедшее привело к охлаждению ранее тёплых отношений между Римом и Киевом.

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Обстановка на краматорском направлении

По данным военкора Юрия Котенка, юго-западнее Краматорска наши войска выбили противника из населенного пункта Весна, продвинулись между Криницами и Староварваровкой в направлении Очеретино. Правда, Минобороны РФ пока не подтверждает этого успеха российских солдат.

Котенок пишет, что что российские бойцы продолжают развивать наступление, прорвав последний заранее подготовленный рубеж обороны противника в направлении Очеретино, продвинулись на рубеже Святогоровка — Сергеевка в направлении границы ДНР с Днепропетровской областью.

«Горловина мешка в районе Сергеевки продолжает сужаться. Идут уже бои в самой Сергеевке: наши штурмовые группы вышли к реке Веско на восточной окраине и подошли к западной. Андреевка и Варваровка уже находятся в оперативном окружении. От Сергеевки до Краматорска около 9 км, что создаёт угрозу выхода к нему и с запада», – сообщает он в своем Telegram-канале.

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Ситуация на других участках

Telegram-канал WarGonzo пишет, что на запорожском фронте продолжаются бои в Приморском и Степногорске. На гуляйпольском направлении разгорелись сражения в районе Барвиновки и Воскресенки.

На константиновском направлении войска РФ атакуют позиции противника на подступах к Николайполью. Идут бои и в районе самой Константиновки.

На купянском участке наши военные продвигаются у Петропавловки. А на волчанском направлении войска РФ развивают наступление в районе населённых пунктов Бугаевка и Шевченково Первое. На сумском фронте ВСУ пытаются контратаковать в районе Андреевки и Юнаковки, но российские бойцы держат позиции.

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Потери ВСУ за сутки

За минувшие сутки противник потерял на всех направлениях СВО не менее 1100 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольший урон врагу нанесли военнослужащие группировки «Центр», которые вывели из строя более 340 вражеских солдат и офицеров. Также уничтожено: 1601 БПЛА, 61 автомобиль, 16 бронированных машин и шесть артиллерийских орудий и РСЗО.