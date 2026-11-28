Журнал The Atlantic поставил под вопрос эффективность гарантий безопасности, которые США якобы готовы предоставить Украине. По мнению автора публикации, такие гарантии не имеют ценности, если их невозможно реализовать на практике.

«Гарантии, если их невозможно выполнить, так же бессмысленны», — отмечается в статье.

Издание обращает внимание на то, что вариант, построенный по образцу пятой статьи НАТО, вряд ли устроит Киев.

При этом сама статья, вопреки распространённому представлению, не даёт безусловных гарантий защиты. Как отмечает журнал, этот факт долгое время затушёвывался в риторике политиков США и Европы.

Суть в том, что, несмотря на декларируемый принцип коллективной обороны, каждая страна‑участница альянса вправе самостоятельно определять характер и масштаб своих ответных действий, исходя из собственных оценок и возможностей.

Ранее Джаред Кушнер, спецпосланник президента США, призвал Владимира Зеленского уважительнее разговаривать с главой Белого дома Дональдом Трампом, если Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности.