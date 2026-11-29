Германия пока не готова заключить с Украиной соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. Причиной разногласий стали вопросы таможенных пошлин и налогообложения украинской стороны.

Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Министерства обороны ФРГ, стороны до сих пор не смогли выработать компромисс по условиям экспортных поставок.

В Берлине рассматривают таможенные сборы и риск двойного налогообложения как принципиальные препятствия для заключения сделки. Дополнительные сложности возникли и с передачей немецкой стороне образцов украинского вооружения.

В частности, из-за действующих экспортных ограничений Германия на протяжении нескольких месяцев не могла получить тестовые экземпляры ракеты Flamingo, что затормозило взаимодействие в этом направлении.

При этом разногласия не означают прекращения военно-технического сотрудничества двух государств. Германия выразила готовность направить около 330 млн евро на организацию производства более двух тысяч украинских ракет Барс. Кроме того, один из немецких оборонных концернов планирует совместно с украинским предприятием заняться разработкой головки самонаведения для ракеты Нептун.

Ранее сообщалось, что власти Германии обеспокоены возможностью распространения украинского конфликта на Балтику и призывают Киев к сдержанности.