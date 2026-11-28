ВС РФ минувшей ночью продолжили «утюжить» военную и критическую инфраструктуру Украины. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы гремели от Харькова до Винницы.

Известно, что наши беспилотники поразили здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Кременчуге (Полтавская область). Это второй прилет по логову силовиков. В Днепропетровске «Герань» атаковала локомотив, который перевозил состав с военным грузом. Последствия остальных прилетов уточняются.

Ситуация на направлениях

На добропольском фронте российские подразделения добились локальных успехов возле Весны, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. У Нововодяного и Грузского бои продолжаются.

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На константиновском направлении не утихает сражение за Николайполье. На харьковском – боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются контратаковать у Приколотного и Ольховатки.

В Сумской области снизилась активность противника у Юнаковки и Алексеевки . А на запорожском фронте сообщается об укреплении российских позиций возле Барвиновки и Терсянки.

Остались без техники

В Харькове из-за проблем с электроэнергией прекратили работу часть цехов по ремонту военной техники ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Украинское командование срочно собирает средства на генераторы для возобновления их работы. Часть личного состава ремонтных бригад выведена в районы расположения боевых подразделений пехоты», – говорится в публикации.

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Славянск и Краматорск почти обезлюдели

Большинство жителей Славянска и Краматорска сумели выбраться из прифронтовых городов, поскольку жить там практически невозможно. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о гуманитарной ситуации Славянска и Краматорска, то она ежедневно ухудшается. Сейчас уже у людей нет элементарных средств к существованию. Большая часть жителей Славянска и Краматорска уже покинула города», – сообщил он.