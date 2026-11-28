В субботу в Киеве раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. В городе продолжает действовать режим воздушной опасности.

По информации столичных властей, в Соломенском районе частично разрушено двухэтажное административное здание.

Кроме того, обломки беспилотника упали на территории парковки, после чего там начался пожар.

Ранее стало известно о серии взрывов, прогремевших 28 ноября в украинской столице. В течение дня в Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу.