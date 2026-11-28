Над Тульской областью силами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет», — отметил глава области в публикации на платформе «Макс».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а объекты инфраструктуры и жилые здания не получили повреждений.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мужчина.