ВС РФ прорываются с запада к Краматорску – одному из последних рубежей обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.
Там нет обороны
По данным военкора, юго-западнее Краматорска наши войска выбили противника из населенного пункта Весна, продвинулись между Криницами и Староварваровкой в направлении Очеретино. Правда, Минобороны РФ пока не подтверждает этого успеха российских солдат.
Котенок пишет, что что российские бойцы продолжают развивать наступление, прорвав последний заранее подготовленный рубеж обороны противника в направлении Очеретино, продвинулись на рубеже Святогоровка — Сергеевка в направлении границы ДНР с Днепропетровской областью.
«Горловина мешка в районе Сергеевки продолжает сужаться. Идут уже бои в самой Сергеевке: наши штурмовые группы вышли к реке Веско на восточной окраине и подошли к западной. Андреевка и Варваровка уже находятся в оперативном окружении. От Сергеевки до Краматорска около 9 км, что создаёт угрозу выхода к нему и с запада», – сообщает он в своем Telegram-канале.
От Сергеевки до Краматорска около 9 км, что создает угрозу выхода к нему и с запада, добавляет военкор. Напомним, Краматорск не готовили к обороне с запада.
Легкой прогулки не будет
Киевский режим до последнего солдата будет удерживать славянско-краматорскую агломерацию, считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовикин. И бои эти будут тяжелыми.
«Так что – легкой прогулки у нас там не будет. Ее не будет нигде. Надо понимать, что с той стороны воюют такие же русские люди как и мы», – добавил Литовкин.