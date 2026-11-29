ВС РФ прорываются с запада к Краматорску – одному из последних рубежей обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

Там нет обороны

По данным военкора, юго-западнее Краматорска наши войска выбили противника из населенного пункта Весна, продвинулись между Криницами и Староварваровкой в направлении Очеретино. Правда, Минобороны РФ пока не подтверждает этого успеха российских солдат.

Котенок пишет, что что российские бойцы продолжают развивать наступление, прорвав последний заранее подготовленный рубеж обороны противника в направлении Очеретино, продвинулись на рубеже Святогоровка — Сергеевка в направлении границы ДНР с Днепропетровской областью.

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«Горловина мешка в районе Сергеевки продолжает сужаться. Идут уже бои в самой Сергеевке: наши штурмовые группы вышли к реке Веско на восточной окраине и подошли к западной. Андреевка и Варваровка уже находятся в оперативном окружении. От Сергеевки до Краматорска около 9 км, что создаёт угрозу выхода к нему и с запада», – сообщает он в своем Telegram-канале.

От Сергеевки до Краматорска около 9 км, что создает угрозу выхода к нему и с запада, добавляет военкор. Напомним, Краматорск не готовили к обороне с запада.

Легкой прогулки не будет

Киевский режим до последнего солдата будет удерживать славянско-краматорскую агломерацию, считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовикин. И бои эти будут тяжелыми.

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«Будут, безусловно держаться. Сдать эту территорию – значит попасть под развилку с бендеровцами, которые этого руководству Украины не простят. Кроме того, они должны воевать до последнего, потому что только под войну Запад найдет им деньги, оружие, и вообще поддержит Киев на все уровнях», – отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

«Так что – легкой прогулки у нас там не будет. Ее не будет нигде. Надо понимать, что с той стороны воюют такие же русские люди как и мы», – добавил Литовкин.