В ДНР российскими военными был уничтожен азербайджанский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Заур Габибов. О бесславной смерти «легионера» сообщает портал ForeignCombatants.

Сгнил за НАТО

По данным ресурса, Габибов родился в 1983 году в Азербайджанской ССР. Но долгие годы жил в городе Желтые Воды (Днепропетровская область). Был женат на украинке.

Еще в 2014 году наемник взял в руки оружие и отправился на так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Так киевский режим называл карательную войну против мирного населения Донбасса.

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В 2016 году Габибов вернулся к обычно жизни. Известно, что какое-то время он работал охранником на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровске. В 2017 году поступил на службу Главное управление нацполиции в Днепропетровской области.

С началом СВО вновь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). На момент гибели «легионер» в звании младшего сержанта воевал механиком-водителем в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».

Ликвидировали «гостя» еще 10 сентября в районе Дружковки. Но подтвердить его смерть удалось лишь на днях.

Едущие за смертью

На фоне провала мобилизации режим Владимира Зеленского все активнее привлекает наемников. Недавно стало известно о планах киевского режима закрывать 25-30% от мобилизационного плана «дикими гусями» из стран Латинской Америки, Африки и Азии.

«Легионерам» обещают «легкую прогулку» на войне с русскими. Однако при прибытии на Украину они сталкиваются со смертельной реальностью.

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Так, в середине ноября сообщалось о л иквидации десятков наемников ВСУ из Бразилии в ДНР у населенного пункта Озерки. Ресурсу TrackANaziMerc удалось узнать имена некоторых из них. Во-первых, это командир роты «Серпенте», португалец Жуан Гальвейас с позывным Туга. Все его подчиненные бразильцы: Матеус Рузвельт Руис, Луис Фелипе Сардо, Брено Менезес де Лима, Габриэль Дантас да Силва, Молчаливо Варела де Оливейра.