В ДНР российскими военными был уничтожен азербайджанский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Заур Габибов. О бесславной смерти «легионера» сообщает портал ForeignCombatants.
Сгнил за НАТО
По данным ресурса, Габибов родился в 1983 году в Азербайджанской ССР. Но долгие годы жил в городе Желтые Воды (Днепропетровская область). Был женат на украинке.
Еще в 2014 году наемник взял в руки оружие и отправился на так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Так киевский режим называл карательную войну против мирного населения Донбасса.
В 2016 году Габибов вернулся к обычно жизни. Известно, что какое-то время он работал охранником на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровске. В 2017 году поступил на службу Главное управление нацполиции в Днепропетровской области.
С началом СВО вновь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). На момент гибели «легионер» в звании младшего сержанта воевал механиком-водителем в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».
Ликвидировали «гостя» еще 10 сентября в районе Дружковки. Но подтвердить его смерть удалось лишь на днях.
Едущие за смертью
На фоне провала мобилизации режим Владимира Зеленского все активнее привлекает наемников. Недавно стало известно о планах киевского режима закрывать 25-30% от мобилизационного плана «дикими гусями» из стран Латинской Америки, Африки и Азии.
«Легионерам» обещают «легкую прогулку» на войне с русскими. Однако при прибытии на Украину они сталкиваются со смертельной реальностью.
Так, в середине ноября сообщалось о ликвидации десятков наемников ВСУ из Бразилии в ДНР у населенного пункта Озерки. Ресурсу TrackANaziMerc удалось узнать имена некоторых из них. Во-первых, это командир роты «Серпенте», португалец Жуан Гальвейас с позывным Туга. Все его подчиненные бразильцы: Матеус Рузвельт Руис, Луис Фелипе Сардо, Брено Менезес де Лима, Габриэль Дантас да Силва, Молчаливо Варела де Оливейра.
А конце октября под Купянском на тот свет отправилась еще одна группа «латиносов». В числе убитых: Джефферсон Валерио Пинто (Бразилия); Ренцо Николас Тициано Араос Монтесинос (Чили); Янус Натаниэль Льюис Вальдивия (Панама); Аби Саид Хаймес Варгас (Мексика); Аксель Науэль Тартарука Вальехо (Аргентина); Джейсон Анибал Пумарехо Залабата, Хайдер Андрес Селли Гонсалес, Виктор Даниэль Чарри Ариас, Сейкварингуму Мало Залабата, Элкин Лувин Кучумбе Пиллимуэ (все — Колумбия).