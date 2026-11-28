В Перу потерпел аварию военный вертолет Ми-17, задействованный в операции по эвакуации военнослужащих. Об этом сообщило издание La Republica со ссылкой на Министерство обороны страны. Воздушное судно участвовало в совместной военной операции в регионе VRAEM, расположенном в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро.

Крушение произошло неподалеку от населенного пункта Санабамба в провинции Аякучо. В настоящее время специалисты устанавливают точное местонахождение вертолета и выясняют обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в результате аварии имеются пострадавшие.

ORF: в Австрии повторно арестовали двух сотрудников украинской разведки

Австрийские правоохранительные органы вновь заключили под стражу двух сотрудников военной разведки Украины, подозреваемых в причастности к подготовке похищений людей. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF со ссылкой на прокуратуру Вены, подтвердившую повторное задержание фигурантов.

По информации источника, знакомого с материалами следствия, основанием для повторного ареста стали результаты изучения изъятых у подозреваемых электронных устройств. Правоохранители проверили мобильные телефоны и компьютеры, на которых, предположительно, обнаружили сведения о подготовке незаконных разведывательных операций в Великобритании.

В частности, следствие изучает версию о намерении украинских разведчиков похитить лиц, которых Киев планировал привлечь к уголовной ответственности.

New York Post: Трамп намерен сохранить интригу вокруг своего преемника на выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп пока не собирается объявлять, кого из представителей Республиканской партии он поддержит в качестве потенциального кандидата на выборах главы государства в 2028 году. Как сообщает New York Post со ссылкой на источник, американский лидер намерен максимально долго сохранять неопределенность вокруг своего предпочтения.

По сведениям издания, Трамп заинтересован в поддержании конкуренции между представителями собственной администрации. Такая стратегия позволяет ему оставаться влиятельной фигурой в Республиканской партии и сохранять контроль над внутрипартийными процессами.

Кроме того, президент стремится избежать преждевременной утраты политического влияния, которая может сопровождать приближение завершения его полномочий.

Среди наиболее вероятных претендентов на роль преемника Трампа ранее назывались вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Сам американский лидер признавал наличие нескольких перспективных кандидатов внутри партии, однако пока не стал отдавать предпочтение кому-либо из них.

New York Post: мемуары Байдена провалились в продаже

Книга воспоминаний бывшего президента США Джо Байдена под названием «Обещай мне, Америка» продемонстрировала скромные результаты продаж после выхода в свет. За первую неделю читатели приобрели около 21 тысячи экземпляров издания, поступившего в продажу 17 ноября. Об этом сообщила газета New York Post.

Показатели оказались значительно ниже результатов, которых добился другой бывший американский лидер Барак Обама. Его мемуары «Земля обетованная», выпущенные в 2020 году, за аналогичный период разошлись тиражом около миллиона экземпляров.

При этом за публикацию своих воспоминаний Байден получил аванс в размере 10 миллионов долларов. В окружении бывшего президента также появились сомнения относительно интереса американской аудитории к его политической биографии и оценкам событий периода пребывания у власти.

Bloomberg: разговор Мелони с Зеленским об атаке на Бенгази прошел напряженно

Телефонные переговоры премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским, посвященные атаке на ливийский порт Бенгази, сопровождались серьезными разногласиями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием беседы.

По оценке собеседника агентства, произошедший инцидент негативно отразился на отношениях Рима и Киева.

Причиной недовольства итальянского премьера стало отсутствие предварительного уведомления союзников со стороны Украины о проведении операции. Мелони, как отмечается, была возмущена тем, что Киев не согласовал свои действия с партнерами и не предоставил им соответствующую информацию заранее.

После разговора, состоявшегося 27 ноября, канцелярия главы итальянского правительства распространила заявление с критикой действий украинской стороны. В документе произошедшее расценили как нарушение суверенитета Ливии и предупредили, что подобные операции могут привести к расширению вооруженного противостояния на Средиземноморье.

The New York Post: в Иране связали атаку на итальянских специалистов в Кувейте с Украиной

В Иране предположили, что за атакой беспилотников на территории Кувейта, в результате которой погибли два итальянских специалиста компании Rheinmetall Italia, может стоять Украина. Об этом сообщает американская газета New York Post. Еще два человека получили ранения.

Бывший советник иранской переговорной группы по ядерной программе Мохаммад Маранди допустил, что нападение могло быть организовано в рамках операции под чужим флагом. По его версии, целью подобных действий могло стать создание у президента США Дональда Трампа представления о военных возможностях Киева.

Между тем власти Италии и Кувейта возложили ответственность за произошедшее на Иран, однако Тегеран отверг обвинения. Дипломатическое представительство Исламской Республики в Риме также предупредило о возможности провокаций, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Sham TV: в сирийской провинции Эс-Сувейда беспилотник атаковал правительственный блокпост

В сирийской провинции Эс-Сувейда на юге страны произошло нападение на позиции правительственных сил, в котором участвовали представители друзских отрядов самообороны. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По информации СМИ, нападавшие применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывным устройством. Целью атаки стал контрольно-пропускной пункт, находившийся под контролем подразделений внутренней безопасности Сирии.

Инцидент произошел в районе Римат-Хазем, расположенном неподалеку от линии прекращения огня.