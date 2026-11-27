Киев захотел получить от Италии подлежащие списанию истребители Eurofighter Typhoon первой производственной серии, об этом сообщает газета La Repubblica. По данным авторов, Банковая за счет этого шага рассчитывает пополнить свои войска на 10-20 машин.

Вечный крик «дай»

Eurofighter первой производственной серии Рим планирует вывести в период с 2027 по 2029 годы. Частично их заменят на машины четвертой производственной серии, а частично — на американские F-35. И, рассчитывая на то, что списанные борты с полностью выработанным ресурсом Италии будут не нужны, Украина и начала их клянчить. Вот только есть нюанс — все эти машины будут в состоянии «дрова», то есть напрочь убитые и, вероятнее всего, не боеготовые в полной мере.

При этом даже если Рим согласится и отдаст эти самолеты, то в первую очередь они займут нишу истребителей-перехватчиков и будут гоняться за крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Eurofighter Typhoon первой производственной серии достаточно ограничены в возможностях атаки наземных целей. Так, в их арсенале нет возможности применять ракеты Strom Shadow или Taurus, не способны они и на атаки ракетами Meteor.

Все, что в них может служить преимуществом для ВСУ — достойная скорость полета и РЛС Captor-M с инструментальной дальностью целей свыше 300 км.

При этом главная проблема с эксплуатацией лежит на поверхности — новые самолеты придется сначала восстановить до состояния летной годности, а потом поддерживать их в боеготовом состоянии. И это крайне проблемная задача, ведь на вооружении ВСУ полноценный зоопарк самолетов разного вида.

Так, еще с советских времен в ВВС врага присутствуют МиГ-29, Су-25, Су-27 и Су-24. За время СВО к ним добавились американские F-16, французские Mirage 2000. И теперь в планах Киева еще стоит получение не только шведских JAS-39 Gripen, но и Eurofighter Typhoon. И для обслуживания всего этого разношерстного зоопарка нужны не только свои пилоты, но и технические специалисты, а также запасные части и ремкомплекты.

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«Боеспособность окажется ниже среднего»

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов также оценивает ситуацию с авиацией врага словами о зоопарке. «Политики и офицеры от пехоты из Минобороны Украины, которые договорились о поставках техники из-за рубежа, сейчас могут радоваться будущей перемоги. Однако ничего такого не выйдет. Минимальный срок начала нормальной эксплуатации одного самолета в ВВС новой страны — а для западных машин Украина страна новая — около 1,5 лет. Так что да, если Киев сейчас получит и свежие Mirage, и итальянские Eurofighter, то его боевой потенциал номинально вырастет, но его реальная эффективность будет ниже среднего», — рассказывает собеседник.

При этом главный вопрос — как вообще будут переданы самолеты Eurofighter. По мнению Попова, если речь идет о старых машинах, то перед вылетом на Украину им потребуется капитальный ремонт и обслуживание. Все это для парка из 10–20 машин займет до полугода. Еще минимум 3 месяца будут готовиться украинские пилоты. В результате оптимистичный срок передачи всех единиц техники может составить от 6 до 9 месяцев. Реальный же оценивается минимум в год.

«20 самолетов — это большая партия. Но с учетом того, что все это старые самолеты, их нужно подготовить. Хоть Eurofighter и хорошая машина, универсальная, способная выступать и в качестве перехватчика, и в качестве борта для работы по наземным целям, но это все-таки западная машина. Ей требуется специфичный уход, техника для обслуживания, специалисты. И это все требует подготовки как аэродромов, так и людей. Кроме того, на украинском ее интерфейс явно не работает, так что пилотов для них придется искать среди тех, кто знают или итальянский или английский язык. Это тоже сложно. При этом не факт, что машин хватит на долгий срок службы. Например, из первой партии F-16, которые отдали Киеву, в небе еще летает четыре борта. А из первой пятерки Mirage 2000 задействуются в боевой работе всего два», — рассказывает эксперт. А пилотов где возьмете? Украине поставят особенные истребители НАТО Подробнее

Также вопросы вызывает вопросы ситуация с блоками «свой — чужой», которые встроены в Eurofighter. Их начинка является секретной с точки зрения НАТО, и передавать машины, вероятно, будут без них. А это тоже рост рисков, ведь сбить борты могут свои же ПВО. Так, к слову, у ВСУ уже было в прошлом.

«Подводя итог хочу сказать, что хуже всех в этой цепочке принятия решений придется главному инженеру ВВС Украины, главному штурману ВВС Украины и главному тыловику ВВС Украины, которые будут отвечать за обслуживание всех бортов, организовывать логистику запчастей для самолетов, определять, какие из них первыми будут разобраны на запчасти и так далее. Проблем у врага с ними будет много. И, я полагаю, средний офицерский состав новостям подобной этой уже и не радуется», — подвел итог Попов.