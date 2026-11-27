Телефонная беседа премьер-министра Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским, посвященная атаке на ливийский порт Бенгази, прошла в напряженной атмосфере. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.

По оценке собеседника агентства, произошедшее привело к ухудшению отношений между Римом и Киевом.

Причиной недовольства Мелони стало то, что украинская сторона не предупредила союзников о проведении операции и не согласовала ее с ними заранее. После переговоров 27 ноября офис итальянского премьера опубликовал заявление, в котором действия Киева назвали нарушением суверенитета Ливии и предупредили об угрозе распространения конфликта на Средиземноморский регион.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского, что атака ВСУ на ливийский порт в Бенгази была согласована с западными партнерами Киева.