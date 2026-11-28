Вертолёт Ми‑17 Военно‑воздушных сил Перу разбился в ходе операции по эвакуации военного патруля, пишет издание La Republica, ссылаясь на заявление Министерства обороны страны.

Крушение произошло в регионе VRAEM (долина рек Апуримак, Эне и Мантаро), неподалёку от населённого пункта Санабамба в провинции Аякучо. Воздушное судно было задействовано в совместной военной операции.

Специалисты выясняют точное местонахождение вертолёта. По предварительным данным, в результате крушения есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Бразилии проводится расследование по факту крушения легкомоторного сельскохозяйственного самолета на территории детсада.