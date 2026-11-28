Президент США Дональд Трамп не спешит объявлять, кого из представителей Республиканской партии поддержит в качестве потенциального кандидата на президентских выборах 2028 года. По информации газеты New York Post, американский лидер рассчитывает как можно дольше сохранять интригу вокруг своего решения.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, Трампу нравится поддерживать соперничество между членами своей администрации. Такая тактика позволяет ему сохранять влияние внутри республиканского лагеря и не допускать преждевременного ослабления собственных политических позиций.

В частности, президент не хочет оказаться в положении так называемой хромой утки — политика, влияние которого постепенно сокращается по мере приближения завершения его полномочий.

В беседе с журналистами Трамп отметил, что среди республиканцев есть несколько перспективных фигур, способных включиться в президентскую гонку. Ранее он допускал, что его политическими преемниками могут стать вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио.

Ранее Трамп допустил, что государственный секретарь Марко Рубио может стать одним из кандидатов на следующих президентских выборах.