Отряды самообороны друзской общины совершили нападение на позиции правительственных сил в сирийской провинции Эс-Сувейда на юге страны. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщает телеканал Sham TV.

По информации телеканала, для атаки ополченцы использовали беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывным устройством. Целью удара стал блокпост подразделений внутренней безопасности.

Атака произошла в районе Римат-Хазем, расположенном вблизи линии прекращения огня. Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавших на данный момент не уточняются.

Ранее по меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате авиаударов иорданских военно-воздушных сил по южным районам Сирии.