Мемуары бывшего президента США Джо Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America) показали слабый старт продаж — за первую неделю с момента выхода было реализовано всего 21 тысяча экземпляров. Об этом сообщает газета New York Post.

Книга поступила в продажу 17 ноября. Показатели выглядят особенно невыразительно на фоне успеха мемуаров Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land): в 2020 году за аналогичную неделю удалось продать миллион копий.

Издание приводит комментарий бывшего помощника Байдена: «Если говорить честно, то кому вообще есть дело до Джо Байдена?». При этом известно, что за свои воспоминания экс‑президент получил аванс в размере 10 миллионов долларов.

Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ, назвал «тайным злом» практику использования соцсетей администрацией Байдена для воздействия на другие государства.