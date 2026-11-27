Алла Пугачева появилась на публике в черном мини-платье и плаще. Кадры прогулки певицы по Кипру разместила на своей странице в Instagram* концертный директор артистки Елена Чупракова. Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

На видео 77-летняя артистка запечатлена с распущенными волосами. Ее образ дополняли кожаные сапоги, ремень и небольшой кошелек на шее.

Запись набрала 1,2 миллиона просмотров и 19,3 тысячи отметок «Нравится». В комментариях одни пользователи похвалили внешний вид Пугачевой: «Она великолепно выглядит! Долгих лет жизни», «Красивый образ».

В комментариях также появились критические оценки образа Пугачевой: «Все в молодуху играет» и «Время берет свое, никому не хочется стареть».

Ранее Пугачева продемонстрировала фигуру в коротких шортах.

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