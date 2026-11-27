В Киеве нарастает паника. Соцсети Украины захлёбываются самыми жуткими прогнозами. Незадолго до полуночи Зеленский из своего бункера предупредил украинцев, что в ближайшие дни российская армия нанесёт по объектам на Украине сверхмощный удар, в котором будут участвовать сотни ракет и тысячи беспилотников.

Первые удары по Украине начались ровно в полночь. ВС РФ провели бомбовые атаки по промышленным и энергетическим объектам в оккупированном Запорожье. Есть информация об ударах по военным заводам в восточной части города и району комплекса ДнепроГЭС. Взрывы раздаются в Кривом Роге, Днепропетровске, Сумах, Одессе, Харькове, Белой Церкви, Ильичёвске (Черноморске) и пригородах Чернигова.

«Клещи», из которых не вырваться

На добропольском направлении российские войска группировки «Центр» продолжают охват населённого пункта Белозёрское, в котором закрепились украинские боевики. По данным военкоров гарнизон ВСУ находится в оперативном окружении, все дороги из города, не контролируемые ВС РФ физически, находятся под круглосуточным огневым воздействие российской артиллерии и оператором FPV-дронов группировки войск. Всё горит, но вопросы есть. Что стоит за ударами по военным заводам в Киеве Подробнее

Штурмовые отряды ГВ «Центр» ведут бои в направлении Краматорска. Тут отмечено расширение контроля в районе села Сергеевка с одновременным блокированием логистического маршрута ВСУ по доставке грузов в Краматорск. От Золотого Колодца войска наступают к окраинам Дружковки. Войскам поставлена задача выйти к окраинам города и постараться создать плацдарм для подготовки штурмовых действий.

По данным сводок Минобороны РФ потери ВСУ за минувшие сутки составили более 340 боевиков. Огневым воздействием российских войск уничтожено семь броневиков, шесть автомобилей переднего края и станция РЭБ.

Бои в Запорожье

В течение ночи продолжались бои в Орехово Запорожской области. По данным военных экспертов на этом участке российские войска группировки «Днепр» продвигаются вглубь городской застройки. Противник оказывает ожесточённое сопротивление и говорить о переломе ситуации, по словам военных, пока рано. Но стоит отметить, что в контролируемых кварталах Орехова идёт накопление штурмовых подразделений и кратно увеличивается количество операторов дронов, как разведывательных, так и ударных. За Москвой не заржавело. Что скрывают руины? Раскрыты цели ударов по Киеву Подробнее

«В условиях плотных городских боёв без дронов не обойтись. Я бы назвал их основной ударной силой. Парни-дронщики работают круглосуточно, поэтому враг не может спокойно перемещаться на своих позициях, перебрасывать резервы, проводить ротацию, доставлять продукты, воду и боеприпасы, - объясняет офицер-доброволец с позывным Шумный. – Самое главное, что сейчас в городе у нас имеются крепкие позиции в подвалах и домах. Это позволит нам зимой действовать более интенсивно».

Днепр в огне

На херсонском направлении штурмовых действий не отмечается. На днепровских островах успешно действуют разведывательные группы российских десантников, которые уничтожают украинских диверсантов, пробравшихся туда, и прикрывают посты операторов дронов-камикадзе, работающих по вражеским позициям на противоположной стороне Днепра. По правому берегу в течение ночи наносили удары артиллеристы группировки «Днепр». Уничтожены склады с ГСМ, стоянка с техникой и пункт управления БПЛА дальнего действия. Бахнули! Как связана поразительная точность суперракет и пропажа Зеленского Подробнее

Минобороны РФ сообщает, что в течение суток в зоне ответственности группировки «Днепр» украинские войска потеряли более взвода боевиков убитыми, уничтожено 16 единиц боевой техники.