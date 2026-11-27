Российский лидер Владимир Путин направил приветствие тем, кто участвует и присутствует на церемонии награждения пятой всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». В нём он подчеркнул особый характер этой награды. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

«Уникальность премии в том, что самое активное участие в определении победителей принимают сами дети, ваши воспитанники и подопечные», — сказано в телеграмме.

Глава государства выразил надежду, что форум «Новая философия воспитания» и награждение пройдут в атмосфере творчества. Участники, по его словам, смогут обсудить вопросы, важные и актуальные для родителей, детей и педагогов, а также поделиться уже наработанным опытом.

Путин также подчеркнул, что в этом году престижная награда снова вручается советникам директоров по воспитанию из общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Именно эти специалисты, как отметил президент, помогают ребятам обрести уверенность в себе, найти прочные духовно-нравственные, семейные и ценностные ориентиры и получить поддержку в сложных жизненных ситуациях.