В Риме подвели первые итоги платного входа к фонтану Треви: за девять месяцев туристы оставили в воде меньше монет. Из-за этого Caritas получила на €174 тысячи (15,6 млн руб.) меньше. И хотя городские власти заработали на билетах, сборы для помощи бедным снизились.

Традиции и деньги

Знаменитый фонтан Треви — одна из главных достопримечательностей итальянской столицы. С ним связано популярное поверье: человек, бросивший монетку в воду, обязательно однажды вернется в Рим. Традиция стала известна во всем мире после выхода голливудского фильма «Три монеты в фонтане» в 1954 году. Но теперь у этого обычая появился неожиданный конкурент — билет на вход.

Со 2 февраля 2026 года желающие подойти непосредственно к чаше фонтана должны заплатить два евро. При этом любоваться памятником с площади по-прежнему можно бесплатно. Платный доступ касается только зоны у воды, куда раньше посетители спускались практически беспрепятственно. От оплаты освободили жителей Рима и ближайших окрестностей, детей младше шести лет, людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц, а также лицензированных экскурсоводов.

Решение объясняли необходимостью справиться с чрезмерным потоком туристов и защитить исторический объект. Власти ограничили число людей, которые могут одновременно находиться у фонтана: не более 400 человек. Для прохода организовали отдельные входы, оплатить билет можно банковской картой. Муниципалитет рассчитывал, что такая система поможет избежать давки и сделать посещение более комфортным.

Но у нововведения обнаружилась неожиданная сторона. По данным, опубликованным итальянскими СМИ, за первые девять месяцев 2026 года из фонтана достали монеты «всего» на €1,24 миллиона. Это на €174 тысячи меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Снижение оказалось чувствительным для Caritas — католической благотворительной организации, которой передают собранные деньги.

Кому достаются монеты

Средства из фонтана не просто туристическая традиция и не доход городского бюджета. Их используют для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Caritas финансирует столовые и пункты выдачи продуктов, поддерживает бездомных, оплачивает медицинские услуги, помогает детям и семьям с низкими доходами. В 2023 году организация получила из фонтана около двух миллионов евро. Пицца ужасов и сладкий пофигизм. Вы находитесь в Италии, если… Подробнее

Директор римского отделения Caritas Джустино Тринчиа связывает сокращение сборов прежде всего с ограничением доступа к воде. Чем меньше людей подходят к чаше, тем меньше монет они оставляют. Для благотворительной организации это означает сокращение ресурсов на социальные программы, хотя сама плата за вход приносит городу отдельный доход.

В мэрии Рима, впрочем, считают эксперимент успешным. Уже за первый месяц после введения тарифа комплекс посетили около 230 тысяч человек, из них 218 тысяч приобрели билеты. Продажа входных билетов принесла более €435 тысяч. Эти средства направляют на сохранение объектов культурного наследия, а также на частичное финансирование бесплатного посещения городских музеев жителями Рима.

Есть и другие объяснения

Впрочем, связывать падение суммы в фонтане исключительно с новым тарифом было бы неверно. Меняется и поведение самих путешественников: многие все реже носят наличные, предпочитая банковские карты и цифровые кошельки. Даже если туристы приходят к фонтану, у них может просто не оказаться мелочи для традиционного жеста. Сенсация под землей. Древнюю виллу римского сенатора нашли благодаря бунту Подробнее

Кроме того, 2025 год был необычным для Рима: город принимал большое число паломников в связи с юбилейным годом католической церкви. В 2026-м туристический поток оказался ниже. По данным Банка Италии, на которые ссылаются местные СМИ, число приезжих сократилось примерно на четыре процента. Однако падение поступлений от монет оказалось значительно заметнее.