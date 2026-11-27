В Тегеране возложили на Украину ответственность за удар беспилотников по территории Кувейта, в результате которого погибли два итальянских специалиста компании Rheinmetall Italia, еще двое получили ранения. Об этом сообщает The New York Post.

Бывший советник иранской переговорной группы по ядерной программе Мохаммад Маранди предположил, что произошедшее могло быть операцией под чужим флагом. По его версии, целью атаки было продемонстрировать президенту США Дональду Трампу военные возможности Киева.

При этом власти Кувейта и Италии обвинили в нападении Иран, однако Тегеран отверг свою причастность к инциденту. Посольство Исламской Республики в Риме также предупредило о вероятности провокаций, которые могут быть направлены на дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее российские дипломаты предупреждали, что Италия может оказаться объектом украинской террористической деятельности.