В ночь на 27 ноября Новороссийск оказался под ударом украинских беспилотников. Пострадали три человека. Повреждения получили три жилых дома и котельная. Кроме того, в Широкой Балке из-за падения обломков БПЛА загорелись два частных дома. По сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 318 украинских беспилотников самолетного типа.

Беспилотники в ночь на 27 ноября могли атаковать Новороссийск с моря или территории Одесской и Херсонской областей. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Новороссийск — это прибрежный город, по нему могут запустить БПЛА из нейтральных вод практически с любого корабля или лодки. Дроны, прежде чем коснутся нашей территории, проходят исключительную экономическую зону, которая 200 морских миль в глубину, но мы их там не имеем права перехватывать. Мы можем их уничтожать, когда они зайдут в наше воздушное пространство и наше морское пространство в 12 морских миль. Скорее всего, используются большие дроны-ракеты или беспилотные аппараты, которые запускают с судов», — отметил Попов.

Он добавил, что БПЛА также могли запустить с пусковых установок, расположенных на побережье Херсонской или Одесской областей.

«Дальше они обходят по нейтральным водам, обходят Крым, потом поворачивают на север и на предельно малых высотах подлетают к Новороссийску», — подчеркнул генерал.

Армия России продолжает плановую работу по нанесению ударов по военным объектам ВСУ в ответ на террористические атаки украинской армии по регионам РФ, заявил Владимир Попов.

«Мы работаем планово: как только появляются разведданные о том, что где-то сосредотачиваются войсковые компоненты резерва ВСУ, ведется подготовка к контрудару, где-то производственные мощности продолжают или начинают работать, создавая, ремонтируя боевую технику или собирая беспилотники, или завезли вооружение НАТО, по этим точкам сразу наносятся удары», — сказал генерал.

Он добавил, что в список целей входят энергетические объекты — подстанции и распределительные центры, а также логистика, мосты и другая инфраструктура, связанная с ВСУ.

Также генерал отметил, что Запад помогает Украине в создании беспилотников и их навигационном обслуживании.

«Если лететь с территории Одесской области, то надо по нейтральным водам пройти достаточно большое расстояние, выйти на наше побережье и попытаться что-то атаковать. Им нужно знать, где стоят системы ПВО, как их обойти. Это значит, западные кураторы помогают эти ситуации моделировать для ВСУ. На этом направлении действует много англичан, французы, в меньшей степени задействованы немцы. Используются в том числе Starlink. А боевики ВСУ только нажимают кнопочку, чуть редактируют полет и всё», — подытожил он.

Минобороны РФ утром 27 ноября сообщило, что в результате ночных ударов были повреждены промышленное предприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БПЛА; завод «МПКА-Украина» в городе Запорожье, производитель и поставщик электротехнической продукции для ВСУ; электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области и электроподстанция 330 кВ в Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины; логистический центр в н.п. Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива; объект транспортной инфраструктуры в городе Запорожье; четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники; сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявший на Украину грузы военного назначения.