Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на субботу, 28 ноября.

Удары по Украине: ВС РФ подвели итог за неделю Зеленский устроил скандал в Европе одной фразой В ЕС большая ссора из-за денег для Украины Бои под Херсоном Обстановка у Степногорска Ситуация в районе Орехова Битва за Дружковку

Удары по Украине: ВС РФ взялись за ликвидацию экономики «незалежной»

Российская армия все чаще атакует объекты энергетики Украины. За последние стуки наши войска поразили подстанции в Кировоградской области, а также ДнепроГЭС в Запорожье. Фиксировались прилеты по железным дорогам в Днепропетровской области, а также ликвидация складов и логистики в Житомирской и Киевской областях.

«Российские войска работают по экономике т.н. Украины системно, в особенности в последние недели страдает энергетическая инфраструктура. Однако без ударов по подстанциям у атомных и солнечных электростанций масштабных долговременных отключений не добиться: именно эти источники держат основу энергосистемы, в то время как мобильная генерация играет роль поддерживающего контура на случай локальных перебоев», — замечают аналитики проекта «Рыбарь».

В то же время масштаб атак по энергетике за неделю выглядит крайне внушительно. ВС РФ отработали по целям на территории врага 14 раз. Из них 2 атаки были массированные, а 12 — групповые.

Среди этого списка наиболее явные результаты при поражении энергетики. Одних подстанций было выжжено 20 штук. Среди них объекты во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Ровенской, Харьковской, Житомирской областях.

С учетом такой статистики в Киеве уже признают, что блэкауты в стране будут идти как минимум до конца зимы.

Результативными были и атаки по морским целям. На море ВС РФ сожгли 14 сухогрузов, которые доставляли врагу оружие, технику и прочую продукцию.

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Зеленский устроил скандал в Европе

Глава МИД Италии Антонио Таяни обвинил главу нелегитимного киевского режима Зеленского в том, что тот лжет, когда говорит, что Киев согласовывал атаки на российский корабль и другие операции с западными партнерами, сообщает Sky TG24.

Ранее в интервью BBC просроченный главарь крупно подставил всех своих союзников и хозяев, когда прямо признал, что ВСУ, СБУ и ГУР могут действовать за рубежом без согласования с ними. При этом речь шла об атаке на корабли ВМФ РФ в порту Бенгази.

«Никакой координации никогда не было. Никто из нас не был проинформирован. Поэтому слова Зеленского — ложь», — заявил глава итальянского МИД.

В ЕС устроили скандал из-за денег для Киева

Главы государств и правительств стран ЕС не смогли договориться о следующем семилетнем бюджете объединения, сообщил канцлер германии Фридрих Мерц.

По данным Reuters, который ссылается на слова Мерца, переговоры позволили продвинуться в вопросе обсуждения сокращения первоначально предложенного объема бюджета, однако компромисса в итоге вышло.

В результате лидеры ЕС решили не продолжать диалог о бюджете 27 ноября, вместо этого перед саммитом 17-18 декабря пройдут двусторонние консультации.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и премьер Италии Джорджа Мелони также сообщили, что причиной раннего расхода стали разногласия по ключевым бюджетным вопросам. Так, наиболее остро стоит проблема увязывания принятия бюджета с долгосрочным финансированием Украины. На это сейчас не хочет идти целый ряд правительств, которые и выразили свое недовольство.

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Обстановка на Херсонском направлении: ВС РФ косят ВСУ артиллерией

В районе Херсона идут артиллерийские дуэли. Наши части группировки «Днепр» целый день выносили позиции врага крупнокалиберными снарядами. После этого к ним присоединились боевые машины РСЗО.

В результате как минимум один крупный склад ГСМ врага уже утерян. Фиксируются и другие проблемы.

Кроме того, ВСУ прекратили попытки форсирования Днепра. Впрочем, оно и не удивительно. Последний рейд врага к нашим позициям закончился для Киева крайне плачевно — лодки были разбиты, а все боевики, находившиеся внутри них, отправились на дно.

Ситуация у Степногорска: ВС РФ ведут бои местного значения

Тяжелейшая обстановка в руинах Степногорска и окрестных селах сохраняется. На этих рубежах продолжаются так называемые «бои местного значения», однако на деле это значит крайне тяжелую ситуацию.

Вносит свои коррективы и погода. В этой части она меняется, из-за чего в этой части региона наблюдаются туманы. И этим фактором пользуются обе стороны.

Что происходит в Орехове?

Внутри этого города и укрепрайона идут бои. Наши штурмовики наращивают силы и выгрызают у противника внутри города дом за домом, а ВСУ в ответ стараются вырваться из города к окрестным селам. В результате наблюдаются встречные бои.

Кроме того, несмотря на идущие туманы, в том районе крайне активно работают дроноводы обеих сторон, так что продвижение и бои там очень сложны как для ВС РФ, так и для ВСУ.

Впрочем, и здесь фронт постепенно замирает и готовится уходить в зиму.

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Бои в районе Дружковки: ВС РФ ликвидируют карманы и идут вперед

У Николайполья наши силы ведут зачищать территорию и расширять контроль на север. Аналогичные действия предпринимаются с западной стороны Дружковки. Там также идет наступление к городу.

От малого Райского ВС РФ продвинулись к большому Райскому. Также есть успехи на меловых отвалах у Новоандреевки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».