В Австрии вновь взяли под стражу двух сотрудников украинской военной разведки, проходящих по делу о возможном похищении людей. Об этом сообщила австрийская телерадиокомпания ORF со ссылкой на прокуратуру Вены, подтвердившую повторный арест обоих подозреваемых.

При этом представители надзорного ведомства отказались раскрывать дополнительные подробности расследования из-за его секретного характера.

По информации источника, знакомого с ходом следствия, основанием для повторного задержания мог стать анализ электронных устройств, изъятых у обвиняемых. Речь идет о мобильных телефонах и компьютерах, содержимое которых изучили сотрудники правоохранительных органов.

Как утверждает источник, на обнаруженных носителях могли находиться материалы, свидетельствующие о подготовке подозреваемыми незаконных разведывательных операций на территории Великобритании. В частности, следствие рассматривает версию о планировании похищения людей, которых украинская сторона намеревалась привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Крыму задержали агента СБУ, который передавал данные о местах дислокации кораблей Черноморского флота и боевых позициях подразделений ПВО.