Украина оказалась в сложной ситуации после массированных ударов российских войск по энергетическим и транспортным объектам. Об этом заявил бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, атакам подверглись Киев, Львов и другие населенные пункты, при этом применялись баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Соскин считает, что последствия ударов могут серьезно повлиять на функционирование украинской столицы. Особенно тяжелой, по его оценке, остается обстановка на левом берегу Киева. Он также подверг критике работу противовоздушной обороны, заявив, что она не смогла обеспечить необходимую защиту от массированной атаки.

Ответственность за произошедшее бывший помощник Кучмы возложил на Владимира Зеленского и украинское руководство. Соскин полагает, что власти должны отвечать за неспособность защитить города и инфраструктуру, а в случае отсутствия необходимых результатов — рассмотреть вопрос об отставке.

Военнослужащим полка беспилотных систем передали икону княгини Ольги

Икона святой равноапостольной княгини Ольги передана в 78-й отдельный полк беспилотных систем группировки войск «Центр». Церемония состоялась с участием командования и военнослужащих подразделения. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Святыня была направлена в воинскую часть Священным Синодом Русской православной церкви. Передача иконы призвана выразить духовную поддержку личному составу и укрепить морально-нравственные основы военной службы. Полк входит в состав 51-й общевойсковой армии.

После вручения иконы в подразделении состоялся молебен. Участники богослужения помолились о защите военнослужащих, даровании им мужества и стойкости, а также о сохранении мира и безопасности Отечества.

В Киеве и Днепропетровске сообщили о взрывах

В Киеве произошел взрыв, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное». Кроме того, сообщения о нескольких подобных инцидентах поступили из Днепропетровска.

По информации местного подразделения телеканала, в Днепропетровске неоднократно слышали звуки взрывов. В это время в городе действовала воздушная тревога. Предупреждение об угрозе также распространялось на территорию Днепропетровской области, свидетельствуют данные украинской системы оповещения.

Фицо подтвердил отказ Словакии участвовать в новом кредите Украине

Словакия не намерена участвовать в предоставлении Украине нового европейского кредита, несмотря на давление со стороны партнеров по Евросоюзу. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Братислава сохраняет прежнюю позицию и не собирается присоединяться к финансированию займа.

18 ноября Еврокомиссия предложила выделить Киеву в 2027 году дополнительные 45 миллиардов евро. Эта сумма должна дополнить ранее согласованный кредит на 90 миллиардов евро. Предполагается, что средства будут привлечены посредством выпуска совместных долговых обязательств ЕС на международных финансовых рынках.

По мнению Фицо, вопрос нового финансирования могут связать с обсуждением бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, что он расценивает как инструмент политического давления на Словакию. Премьер также усомнился в способности Украины вернуть предоставленные средства, заявив, что подобная финансовая помощь фактически приобретает характер безвозмездных выплат.

Мелони выразила Зеленскому протест из-за включения Сальвини в базу «Миротворца»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому недовольство в связи с появлением в базе сайта «Миротворец» имени итальянского вице-премьера Маттео Сальвини.

Скандал получил развитие после того, как в ноябре в список ресурса внесли также нескольких итальянских депутатов Европарламента, представляющих оппозиционное «Движение пяти звезд». Публикация их имен вызвала разногласия внутри итальянского правительства и привлекла внимание главы кабинета министров.

После вмешательства Мелони посольство Украины в Риме дистанцировалось от деятельности интернет-ресурса. Однако официальных извинений в адрес Сальвини украинская сторона не принесла.

В Брянской области сообщили о последствиях атак беспилотников

В нескольких районах Брянской области зафиксированы атаки беспилотников, в результате которых пострадал человек и получили повреждения жилые и хозяйственные объекты. О последствиях происшествий сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Наиболее серьезный инцидент произошел в селе Алешковичи Суземского района.

Там беспилотник ударил по частному дому, в результате чего пострадал 20-летний молодой человек. Ему оказали медицинскую помощь, а само здание полностью сгорело. В Погаре после атаки дрона повреждения получили административное строение и служебные автомобили, при этом обошлось без пострадавших.

Еще несколько атак были направлены на предприятия агропромышленного комплекса. В деревне Ильино Трубчевского района три дрона-камикадзе атаковали территорию одного из предприятий, а в селе Лужки Стародубского района два беспилотника ударили по сельхозобъекту. В результате были повреждены здания, транспортные средства и оборудование.