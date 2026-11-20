В советские годы на отечественном ТВ была довольно популярна рубрика «Их нравы» — рассказы о жизни капиталистических стран. Накануне праздничного сезона в репортажах обычно появлялось клише: «Перед Рождеством у трудящихся нет праздничного настроения, им предстоит потуже затянуть пояса».

Когда не зажигаются ёлки

Сегодня такие материалы снова актуальны, только публикуют их западные СМИ. Пресса Германии сообщает о том, что городские муниципалитеты сокращают расходы на традиционные рождественские ярмарки.

Как пишет издание Bild, главной причиной стало отсутствие необходимых средств. К примеру, муниципалитет Кирххайма, что под Мюнхеном, вместо ожидаемых 22 миллионов евро налогов поступлений от бизнеса получил только 15. В связи с этим традиционная рождественская ярмарка отменена. Коалиция жалеющих. Зеленского, Мерца и Макрона высмеяли на встрече в Европе Подробнее

Рождественская ярмарка в замке Хоэнлимбург проводилась на деньги владельца замка. Однако в 2026 году он отменил её, сославшись на то, что общие расходы не окупятся.

Отменён фестиваль «Рождество над крышами Ганновера» — устроители сослались на организационные проблемы, не став их расшифровывать.

Даже в столице Германии Берлине в 2026 году решили отказаться от ярмарки Berliner Wintertraum, в данном случае, власти не согласовали новую площадку для праздника.

Расходы растут, возможности падают

Там, где ярмарки всё-таки состоятся, значительно сокращена развлекательная программа. Причина заключается в нехватке средств.

По данным Bild, за последние три годы бюджет на проведение рождественских ярмарок в Германии вырос на 44 процента. Четверть всех средств уходит на обеспечение безопасности, что связано с регулярными попытками радикалов атаковать праздничные рождественские увеселения. Похороны без российского газа. В ФРГ могут закрыться все заводы Mercedes Подробнее

Согласно опросу немецкой торговой ассоциации HDE, две трети германских компаний ждут сокращения доходов в сезон рождественских продаж. Коммерсанты уверены в том, что покупатели значительно внимательнее будут смотреть на ценники.

Опросы самих немцев показывают, что они готовы потратить на рождественские подарки чуть больше 260 евро, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 300 евро. Если учесть то, что цены выросли, становится очевидно, что пресловутого «духа Рождества» в Германии становится всё меньше.

«Мы на правильном пути — на стороне свободы и безопасности»

Власти, которые видят настроение граждан, реагируют довольно своеобразно. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль дал понять, что «похитителем Рождества» является Россия.

«Если мы урегулируем конфликт и станет ясно, что Россия не сможет добиться своего, то и энергоносители снова подешевеют. Таким образом, мы на правильном пути — на стороне свободы и безопасности», — приводит слова Вадефуля Радио Sputnik.

Глава правительства Германии Фридрих Мерц сейчас больше озабочен подарками не для собственных граждан, а для Украины. Он пытается добиться финансирования для Зеленского не только на 2027-й, но и на последующие годы. Ради этого немецкий канцлер готов блокировать утверждения семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Мерц загнал немцев в «Сталинград 2.0». Германии грозит «ледяной ад» Подробнее

Аппетиты Украины растут. Немцам придётся меньше есть

Фактически Мерц хочет, чтобы нарастающий украинский дефицит покрывался европейцами автоматически. Привязав затраты на Киев к бюджету ЕС политик надеется, что даже возможная смена власти в ряде европейских стран не сможет поколебать эту линию.

Но если Мерц в своих начинаниях преуспеет значительную долю финансового бремени дополнительно взвалит на себя Германия, а, если точнее, немецкий обыватель, у которого отнимают рождественские ярмарки и у которого всё меньше денег на подарки.

А аппетиты Зеленского только растут. Накануне глава киевского режима пожелал получить от Запада в 2027 году 115 миллиардов евро финансирования.

Это означает только одно — как в старом анекдоте, немцы будут меньше есть. И разумеется, меньше праздновать, утешая себя надеждой, что после поражения России у них начнётся райская жизнь.