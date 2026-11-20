В советские годы на отечественном ТВ была довольно популярна рубрика «Их нравы» — рассказы о жизни капиталистических стран. Накануне праздничного сезона в репортажах обычно появлялось клише: «Перед Рождеством у трудящихся нет праздничного настроения, им предстоит потуже затянуть пояса».
Когда не зажигаются ёлки
Сегодня такие материалы снова актуальны, только публикуют их западные СМИ. Пресса Германии сообщает о том, что городские муниципалитеты сокращают расходы на традиционные рождественские ярмарки.
Как пишет издание Bild, главной причиной стало отсутствие необходимых средств. К примеру, муниципалитет Кирххайма, что под Мюнхеном, вместо ожидаемых 22 миллионов евро налогов поступлений от бизнеса получил только 15. В связи с этим традиционная рождественская ярмарка отменена.
Рождественская ярмарка в замке Хоэнлимбург проводилась на деньги владельца замка. Однако в 2026 году он отменил её, сославшись на то, что общие расходы не окупятся.
Отменён фестиваль «Рождество над крышами Ганновера» — устроители сослались на организационные проблемы, не став их расшифровывать.
Даже в столице Германии Берлине в 2026 году решили отказаться от ярмарки Berliner Wintertraum, в данном случае, власти не согласовали новую площадку для праздника.
Расходы растут, возможности падают
Там, где ярмарки всё-таки состоятся, значительно сокращена развлекательная программа. Причина заключается в нехватке средств.
По данным Bild, за последние три годы бюджет на проведение рождественских ярмарок в Германии вырос на 44 процента. Четверть всех средств уходит на обеспечение безопасности, что связано с регулярными попытками радикалов атаковать праздничные рождественские увеселения.
Согласно опросу немецкой торговой ассоциации HDE, две трети германских компаний ждут сокращения доходов в сезон рождественских продаж. Коммерсанты уверены в том, что покупатели значительно внимательнее будут смотреть на ценники.
Опросы самих немцев показывают, что они готовы потратить на рождественские подарки чуть больше 260 евро, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 300 евро. Если учесть то, что цены выросли, становится очевидно, что пресловутого «духа Рождества» в Германии становится всё меньше.
«Мы на правильном пути — на стороне свободы и безопасности»
Власти, которые видят настроение граждан, реагируют довольно своеобразно. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль дал понять, что «похитителем Рождества» является Россия.
«Если мы урегулируем конфликт и станет ясно, что Россия не сможет добиться своего, то и энергоносители снова подешевеют. Таким образом, мы на правильном пути — на стороне свободы и безопасности», — приводит слова Вадефуля Радио Sputnik.
Глава правительства Германии Фридрих Мерц сейчас больше озабочен подарками не для собственных граждан, а для Украины. Он пытается добиться финансирования для Зеленского не только на 2027-й, но и на последующие годы. Ради этого немецкий канцлер готов блокировать утверждения семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.
Аппетиты Украины растут. Немцам придётся меньше есть
Фактически Мерц хочет, чтобы нарастающий украинский дефицит покрывался европейцами автоматически. Привязав затраты на Киев к бюджету ЕС политик надеется, что даже возможная смена власти в ряде европейских стран не сможет поколебать эту линию.
Но если Мерц в своих начинаниях преуспеет значительную долю финансового бремени дополнительно взвалит на себя Германия, а, если точнее, немецкий обыватель, у которого отнимают рождественские ярмарки и у которого всё меньше денег на подарки.
А аппетиты Зеленского только растут. Накануне глава киевского режима пожелал получить от Запада в 2027 году 115 миллиардов евро финансирования.
Это означает только одно — как в старом анекдоте, немцы будут меньше есть. И разумеется, меньше праздновать, утешая себя надеждой, что после поражения России у них начнётся райская жизнь.